La croissance s’accélère dans les services en zone euro

La croissance de l’activité privée s’est accélérée en avril en zone euro, bien qu’à un rythme moins rapide qu’annoncé en première estimation, grâce à la vigueur dans les services, montrent les résultats définitifs de l’enquête de S&P Global auprès des directeurs d’achat parue jeudi.

L’indice PMI composite a atteint 54,1 en avril, un plus haut niveau de onze mois et pour le quatrième mois consécutif au-dessus de la barre des 50 séparant croissance et contraction de l’activité, après 53,7 en mars (54,4 en première estimation). L’indice PMI des services a, lui, atteint son plus haut niveau en un an, à 56,2 en avril après 55 en mars (56,6 en estimation «flash»), essentiellement grâce aux services en Italie et en Espagne, a précisé Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank (HCOB), qui commente désormais l’enquête. Un sous-indice des nouvelles commandes a augmenté à 55,4 après 54,2, en partie grâce à la reprise de la demande d’exportations à son niveau plus élevé depuis juillet 2021. De quoi compenser les PMI sur le secteur manufacturier encore publiés mardi en contraction.

En Allemagne, l’indice PMI des services a accéléré de 53,7 en mars à 56,0 en avril, à son rythme le plus rapide depuis un an, et l’indice PMI composite de 52,6 à 54,2, avec une légère augmentation de la production manufacturière également.

En France, l’indice PMI des services a seulement progressé de 53,9 en mars à 54,6 en avril, bien moins qu’initialement estimé (56,3), et l’indice PMI composite est tombé de 52,7 à 52,4 (53,8 en première estimation), reflétant la faiblesse persistante de l’industrie manufacturière. La première estimation pour avril le donnait en amélioration à 53,8.

Demande accrue dans le Sud de l’Europe

En Italie, l’indice PMI des services a encore grimpé de 55,7 en mars à 57,6 en avril, reflétant un quatrième mois consécutif d’expansion du secteur privé italien et le plus rapide en vingt mois, grâce à des niveaux accrus de demande étrangère et intérieure, et malgré une nouvelle accélération de l’inflation des intrants et des prix à la production. L’indice PMI composite progresse en conséquence de 55,2 à 55,3.

En Espagne, les indices PMI composite et des services ont ralenti entre mars et avril, de 58,2 à 56,3 et de 59,4 à 57,9, compensant le recul du secteur industriel (49 après 51,3).

