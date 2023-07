La Chine annonce des restrictions d’exportations pour deux métaux clés

La décision de la Chine de restreindre les exportations de certains métaux largement utilisés dans les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les industries de haute technologie a intensifié la guerre commerciale avec les États-Unis et pourrait potentiellement perturber davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les entreprises s’empressent de réagir à la nouvelle abrupte annoncée lundi, un fabricant américain de plaquettes de semi-conducteurs ayant rapidement déclaré qu’il demandait des licences d’exportation pour rassurer les investisseurs. Un producteur de germanium basé en Chine a déclaré à Reuters que les demandes de renseignements en provenance de l'étranger et les prix avaient augmenté au cours de la nuit.

Le ministère chinois du commerce a déclaré qu’il contrôlerait à partir du 1er août les exportations de huit produits à base de gallium et de six produits à base de germanium afin de protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux, une décision que les analystes considèrent comme une mesure de rétorsion en réponse à l’escalade des efforts déployés par Washington pour freiner les avancées technologiques de la Chine.

«La Chine a frappé les restrictions commerciales américaines là où ça fait mal», a déclaré Peter Arkell, président de la Global Mining Association of China.

«Le gallium et le germanium ne sont que quelques-uns des métaux mineurs qui sont si importants pour la gamme des produits technologiques et la Chine est le principal producteur de la plupart de ces métaux. Il est illusoire de penser qu’un autre pays puisse remplacer la Chine à court ou même à moyen terme», a déclaré M. Arkell.

Hausse des prix

Un responsable d’un producteur de germanium basé en Chine a déclaré que son entreprise avait reçu plusieurs demandes d’acheteurs en Europe, au Japon et aux États-Unis qui espéraient stocker le produit avant l’entrée en vigueur des contrôles à l’exportation. Les acheteurs s’attendent à ce que l’obtention des licences d’exportation prenne jusqu'à deux mois.

«Les prix de l’offre sur le marché intérieur et sur le marché de l’exportation ont augmenté pour atteindre respectivement 10 000 yuans (1 380 dollars) par kg et plus de 1 500 dollars par kg», a-t-il déclaré.

Le gallium, le germanium et d’autres métaux mineurs sont largement utilisés dans les semi-conducteurs à large bande dans les équipements de communication, les panneaux solaires et les véhicules électriques.

La Chine est le principal producteur de gallium et de germanium. En 2022, les principaux importateurs de gallium chinois étaient le Japon, l’Allemagne et les Pays-Bas, a indiqué le site d’information Caixin, citant des données douanières. Les principaux importateurs de produits à base de germanium sont le Japon, la France, l’Allemagne et les États-Unis.

