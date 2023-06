Stellantis sécurise ses approvisionnements en métaux clés pour ses véhicules électriques

Ne pas revivre la crise des pénuries de semi-conducteurs de 2021-2022. Tel est sans doute l’objectif de Stellantis. Depuis plusieurs mois, le constructeur se construit progressivement un maillage d’approvisionnements pour ne pas manquer, à l’avenir, de composants essentiels à la fabrication de véhicules électriques.

Dernier mouvement en date, le groupe dirigé par Carlos Tavares a annoncé, le 30 juin, la signature d’un accord avec Kuniko. La société, cotée en Australie, lui vendra 35% de sa future production norvégienne de sulfate de nickel et de cobalt de qualité batterie, pour une durée de neuf ans. Stellantis monte aussi à 19,99% du capital de l’entreprise, pour 5 millions d’euros.

En avril, le groupe avait déjà dévoilé un accord similaire avec Alliance Nickel en Australie, signant au passage une montée à 11,5% du capital de la société et un contrat d’approvisionnement de cinq ans sur les mêmes métaux.

Dans le lithium avec Vulcan

En février, Stellantis est devenu le deuxième plus gros actionnaire de McEwen Copper contre 155 millions de dollars pour 14,2% des actions. L’entreprise veut développer en Argentine une mine capable de produire 100.000 tonnes de cathode de cuivre d’une pureté de 99,9% à partir de 2027.

Début 2023, le constructeur a également noué un partenariat avec le finlandais Terrafame dans le sulfate de nickel et avec l’australien Element 25 dans le sulfate de manganèse. L’an dernier, il s’était rapproché de Controlled Thermal Resources, qui lui fournira jusqu’à 25.000 tonnes d’hydroxyde de lithium pendant dix ans. Un approvisionnement clé pour les batteries, que Stellantis s’assure aussi grâce à un partenariat signé en 2021 avec Vulcan, dont il détient 8% du capital depuis 2022.

Dans un autre registre, le groupe a investi en mai, via son fonds de capital-risque lancé en 2022, dans la société californienne Lyten, qui développe une technologie pour les batteries lithium-soufre. Ces batteries promettent une meilleure efficacité que les traditionnelles lithium-ion et permettent de se passer de nickel, de cobalt et de manganèse. De quoi offrir «une alternative» face au «risque de pénurie sur les matériaux indispensables pour la production de batteries lithium-ion», indique Stellantis dans son communiqué.

100% électrique en 2030

Autant d’initiatives qui doivent aider le constructeur franco-américano-italien à assumer ses grandes ambitions dans les véhicules électriques. Dans le cadre du plan «Dare forward 30», présenté en mars 2022, Stellantis prévoit qu’elles représentent 100% de ses ventes en Europe en 2030 et 50% aux Etats-Unis. La mise en place d’un pôle européen dédié à l’approvisionnement en matériaux pour batterie fait partie intégrante de ces objectifs. Sur un thème plus industriel, mais tout aussi important, le directeur général, Carlos Tavares, présentera, le 5 juillet prochain, la nouvelle plateforme de fabrication de véhicules électriques du groupe, baptisée Stella Medium et développée à Sochaux.◆