La Bundesbank alimente la baisse des taux courts allemands

La décision de la Bundesbank de ne plus rémunérer les dépôts du gouvernement à partir du 1er octobre a surpris le marché provoquant un rallye sur les titres de dette court terme allemands. Mardi, les rendements de ces emprunts d’Etat, dont le Schatz à 2 ans, continuaient de se détendre, même si un certain regain d’aversion pour le risque alimentait aussi une fuite des investisseurs vers la qualité. Depuis vendredi 4 août, le rendement de l’emprunt à 2 ans a chuté de plus de 20 points de base (pb), à 3,06%.

La banque centrale allemande a annoncé ce jour-là que les dépôts du gouvernement allemand dans ses comptes seraient rémunérés à 0% à partir d’octobre. Les taux court terme se sont ajustés, car les marchés ont anticipé une bascule de ces dépôts sur le marché monétaire à la recherche d’une meilleure rémunération. Un afflux de liquidité qui a pour effet de faire monter le prix des obligations et baisser les rendements. La rémunération des dépôts gouvernementaux était jusque-là rémunérée au même taux que la Banque centrale européenne (BCE) applique dans ce cas, soit le taux Euribor 3 mois moins 20 pb ou 3,45% actuellement.

Les investisseurs s’attendaient à une réduction par les banques centrales de leur rémunération pour ces dépôts, notamment parce que ceux-ci ont fortement diminué par rapport à la crise Covid, période pendant laquelle les Etats avaient rempli leurs caisses au-delà de leurs besoins. Ils sont passés de 280 milliards d’euros en 2020 à 54 milliards en juillet 2023 en Allemagne. La baisse de rémunération aurait un impact plus limité aujourd’hui du fait de ces moindres volumes. Par ailleurs, les banques centrales veulent réduire la rémunération de ces dépôts pour les rediriger vers d’autres opérations.

«La Bundesbank avait déjà signalé son souhait de revenir à une rémunération de 0%, mais les attentes étaient généralement pour un retour plus progressif en ligne avec les ajustements du plafond de rémunération de la BCE, plutôt que la réduction d’un coup de 345 pb», notent les stratégistes taux d’ING. Pour ne pas perturber davantage les marchés monétaires (en raison de la rareté du collatéral provoquée par sa politique monétaire expansionniste), la BCE avait dans un premier temps levé un plafond de 0% sur ces dépôts, pour pouvoir remonter les taux sans lancer son quantative tightening simultanément, avant de décider en février dernier de la rémunération actuelle.

Davantage de QT

«Bien que les discussions sur la rémunération ont été actives depuis que la BCE a relevé son taux de dépôt au-dessus de zéro il y a un an, cette annonce est une surprise, principalement parce qu’il s’agissait uniquement d’une décision de la Bundesbank et non une décision coordonnée de l’Eurosystème», ajoutent les stratégistes taux de Deutsche Bank (DB). La substitution par des actifs de qualité servant de collatéral comme la dette court terme allemande risque aussi d’exacerber le risque de rareté des titres susceptibles d’être apportés en garantie, la concurrence entre investisseurs réduisant les titres disponibles.

La conséquence immédiate a été une augmentation de l’écart entre les rendements des emprunts d’Etat et des swaps sur la partie courte de la courbe, de 6 pb à 80 pb sur le taux 2 ans. «Cette décision favorise des spreads assetswaps plus larges, en ligne avec la réaction du marché, surtout en amont de la courbe», affirment les stratégistes de DB. Ces tensions traduisent les craintes sur le collatéral.

«Nous pensons que cette décision augmente les chances d’un ‘quantitative tightening’ plus rapide», poursuivent ces derniers. Cela permettrait de d’accroître le collatéral disponible dans le marché. D’autant que d’autres banques centrales nationales et la BCE pourraient ajuster aussi la rémunération des dépôts gouvernementaux. «La prochaine étape est de voir si cela deviendra une décision plus large à l'échelle de l’Eurosystème, et si une décision de la BCE à ce sujet sera suivie d’un QT plus rapide, de sorte qu’il affecte à la fois la demande et l’offre (nette des remboursements et nette des opérations de la BCE) de dette publique», estime-t-on chez DB.

A lire aussi: