La Bulgarie reporte d’un an son objectif d’adhésion à l’euro

La Bulgarie a annoncé vendredi le report de son objectif d’adhésion à la zone euro d’un an, visant désormais 2025. Officiellement l’admission de ce pays le plus pauvre de l’UE, dont il est membre depuis 2007, était prévue pour 2024 mais la Bulgarie est dans la tourmente politique depuis deux ans. A l’exception d’une brève parenthèse de quelques mois en 2022 avec un cabinet réformateur mené par l’ex-entrepreneur formé à Harvard Kiril Petkov, les gouvernements intérimaires se succèdent et les principaux projets de lois restent en suspens. «Aucun compromis n’a été possible» au Parlement pour voter des textes sur le blanchiment d’argent, les pouvoirs de la banque centrale ou encore les faillites, a regretté la ministre des Finances Rositsa Velkova lors d’une conférence de presse. De nouvelles législatives sont prévues le 2 avril, les cinquièmes depuis 2021, pour tenter de former une coalition stable. La Croatie est devenue en janvier le vingtième membre de la zone euro, sept ans après l’entrée de la Lituanie.