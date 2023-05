La Bourse Artex lancera sa première «Art IPO» le 30 mai

La plateforme de négociation alternative Artex MTF AG a annoncé mercredi qu’elle dévoilera le 30 mai dans un musée prestigieux de Londres, le lancement de sa première introduction en Bourse dédiée à l’art («Art IPO»), avec le nom du chef-d’œuvre qui sera ainsi proposé à la cotation dans le cadre du processus présenté en janvier.

Cette plateforme régulée au Liechtenstein selon la directive européenne MIF 2 propose de créer une société anonyme de droit luxembourgeois pour chaque œuvre dont les propriétaires actuels seront prêts à partager la propriété et à coter les futures actions ad hoc pour une valeur nominale de 100 euros à destination d’investisseurs institutionnels et particuliers.

Elle a ainsi pour ambition d’introduire pour plus de 1 milliard d’euros d’œuvres au cours des prochains trimestres, puis d’animer le marché secondaire et la liquidité nécessaire, tout en démocratisant ainsi l’investissement dans les œuvres d’art les plus emblématiques.

