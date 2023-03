La BCE tape dans ses provisions pour éviter 1,6 milliard de pertes

Fabrice Anselmi

Après avoir déjà rendu 796 milliards d’euros entre novembre et décembre - dont 744 milliards par anticipation, les banques de la zone euro ont encore remboursé, dans une certaine discrétion, 63 milliards le 11 janvier et 37 milliards le 8 février sur les opérations de refinancement à plus long terme (TLTRO 3) de la Banque centrale européenne (BCE). Ces deux dates avaient, comme celle du 16 novembre dernier (-296 milliards), été ajoutées au calendrier normal le 27 octobre avec les changements de règles de rémunération décidés alors afin d’accélérer les remboursements de ces prêts. Avec deux objectifs : réduire le bilan de la BCE et les liquidités dans l’économie qui pourraient freiner la transmission de la politique monétaire actuellement restrictive, et limiter l’effet d’aubaine pour les banques emprunteuses avec la hausse des taux, qui coûte au passage plusieurs dizaines de milliards en charges d’intérêts nettes aux banque centrales de l’Eurosystème.