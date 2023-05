«La BCE pourrait envisager une pause, une fois le taux de dépôt à 3,50%»

L’Agefi : Avez-vous été surpris par les réunions monétaires de cette semaine ?

Ludovic Dufour : Les décisions de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE) ont été en lien avec nos attentes. Du côté américain, la réunion du 3 mai se résume à une hausse de 25 pb et à un ton plus «dovish» de Jerome Powell afin de préparer les investisseurs à ce que la pause dans le resserrement monétaire puisse être effective lors de la prochaine réunion, le 14 juin. Bien entendu, la Fed n’abandonne pas inutilement cette option d’une potentielle dernière hausse, mais celle-ci nous semble très peu probable, d’autant qu’elle souhaite maintenir ses taux inchangés dans les prochains mois, que la crise bancaire accentue le durcissement des conditions financières et que les indicateurs économiques pointent le ralentissement de la croissance.

Pour la BCE, le passage à un pas de 25 pb est acté, et fait place à un taux terminal entre 3,50% et 3,75% désormais. Nous considérons que 3,50% serait un palier qui pourrait déjà l’amener à envisager la pause. En effet, sa dernière enquête sur le crédit bancaire montre que les conditions d’octroi se durcissent, mais surtout que la demande de crédit s’effondre.

Pourquoi voyez-vous les taux longs britanniques assez élevés ?

Nous voyons plus de tensions sur les taux britanniques car les pressions inflationnistes, avec un indice CPI annuel toujours supérieur à 10%, persistent. Ainsi, il nous semble probable que les taux longs britanniques (10 ans) puissent revoir rapidement les hauts de 3,90% touchés en février, alors qu’il nous semble peu probable que nous revoyons ces plus hauts sur les taux longs américains et allemands (i.e. 4,05% et 2,75%).

