La BCE cherche comment continuer à «verdir» son bilan

En route vers une rotation verte ? Lors de son dernier comité de politique monétaire, le 4 mai, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé, outre une nouvelle hausse de taux, qu’il prévoit de mettre fin aux réinvestissements des remboursements mensuels au titre des programmes d’achat d’actifs (APP) réguliers «à compter de juillet».

Ces réinvestissements avaient déjà été réduits à un montant maximum de 15 milliards d’euros par mois depuis le 1er mars et jusqu’à fin juin. Problème : l’APP était devenu, cette année, avec 25 à 30 milliards de remboursements à réinvestir chaque mois, le principal outil de la banque centrale pour «verdir» son bilan… Et la présidente, Christine Lagarde, a expliqué lors de la conférence de presse que ses équipes travaillaient aux réponses qui permettraient de poursuivre cette action même en arrêtant les achats réguliers de titres publics (PSPP) ou privés (ABSPP, CBPP3, CSPP).

Sur la voie de la décarbonation ?

Le communiqué du 2 février dernier précisait que ces derniers achats se poursuivraient à un rythme réduit au deuxième trimestre, plutôt sur le marché secondaire, en privilégiant les entreprises non bancaires avec une meilleure performance climatique et/ou des obligations vertes (green bonds), conformément au plan d’action pour le climat du Conseil.

Le 23 mars, l’institution de Francfort a publié son premier bilan carbone annuel via deux rapports. L’un couvrait les obligations d’entreprises du programme d’achats ad hoc (CSPP, 345 milliards d’euros fin 2022 sur 3.200 milliards de l’APP) et du programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP, 40 milliards d’obligations d’entreprises sur un total de 1.680 milliards). Il confirmait que la BCE avait orienté «ses avoirs vers les émetteurs présentant une meilleure performance climatique», avec 77% de titres dans les trois meilleurs scores sur six possibles, et une baisse de l’intensité carbone relative depuis octobre 2022.

Un deuxième rapport montrait des efforts sur les émissions carbone pour ses portefeuilles non détenus au titre de la politique monétaire, via son compte propre (21,1 milliards) et le fonds de pension de son personnel (1,83 milliard).

Quelles pistes désormais ?

L’arrêt des réinvestissements du programme d’achat d’obligations émises par les entreprises (CSPP) risque donc bien d’être un frein notable au «verdissement», déjà limité, du bilan de la BCE. «L’arrêt du programme APP à partir de juillet met effectivement un terme rapide à la seule politique verte actuellement mise en œuvre par la BCE, mais l’approche consistant à compter uniquement sur les réinvestissements à des fins d’écologie était défectueuse dès le départ», estime Jordi Schröder Bosch, chercheur auprès de l’ONG bruxelloise Positive Money Europe. «L’idée d’un nouveau programme d’investissements en obligations vertes est difficilement envisageable», ajoute Frederik Ducrozet, chef économiste chez Pictet WM, conscient que ceux au titre du PEPP risquent d’être consacrés à la flexibilité «antifragmentation» sur les obligations souveraines.

Pour ces analystes, comme pour Isabel Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, à l’occasion d’une présentation sur la «greenflation» le 10 janvier dernier, la piste la plus probable et efficace consisterait à revendre les obligations d’entreprises restant en portefeuille et non compatibles. Elles seraient remplacées par des obligations d’entreprises compatibles avec les «scores climats» tels que définis depuis mars pour les rachats au titre de l’APP.

«C’est une alternative ambitieuse et percutante qui toucherait l’ensemble du portefeuille d’obligations d’entreprises sans perturber la politique monétaire actuelle, à taille de portefeuille inchangée. Elle permettrait de remplacer les secteurs à forte intensité carbone par des secteurs verts», estime Jordi Schröder Bosch. «Cela ne veut pas dire que ce serait simple, car la BCE devrait agir avec méthode, sans céder plus rapidement telles souches ou tels secteurs, pour ne pas faire l’objet de critiques de ceux qui pourraient être sanctionnés sur le moment alors qu’ils font des efforts pour le futur», poursuit Frederik Ducrozet.

«D’autres pistes, déjà évoquées par le passé, pourraient venir d’un programme de prêts à long terme ciblés (TLTRO) ‘green’, ou encore d’un ‘green ratio’ via un calcul du ratio de levier de 3% de fonds propres sur le total de bilan hors ces ‘actifs verts’, complète Dominique Chesneau, président du cabinet de conseil Tresorisk. Problème dans ces deux cas : les banques centrales nationales qui mettent en œuvre ce genre de programmes auront des difficultés à tracer avec rigueur les prêts sous-jacents à cause de la difficulté d’exploitation des données visant à contrôler la bonne utilisation des fonds alloués.» Isabel Schnabel avait aussi exclu la possibilité de nouveaux TLTRO, même «green», tant que la politique monétaire restera restrictive.

Une autre idée, peut-être plus simple, serait d’augmenter la part de collateral vert en différenciant les décotes sur les actifs apportés en garantie par les banques dans le cadre de leurs refinancements BCE en fonction des «scores climats», comme cela avait été évoqué dans le plan présenté le 4 juillet 2022. «Voire d’exclure automatiquement certains types de ‘collateral’», avance Frederik Ducrozet.

Si les besoins d’investissements pour la transition écologique s’avèrent largement supérieurs aux annonces des Etats, la BCE pourrait aussi basculer ses achats d’obligations souveraines vers des obligations vertes émises par des institutions et agences supranationales, sans la clé de répartition. «Ces dernières pourraient ensuite garantir des prêts aux projets ‘verts’ afin, comme pour les PGE pendant le Covid, d’augmenter le levier et de diminuer dans la proportion inverse l’actif risqué des banques intermédiaires», conclut Dominique Chesneau.◆

A lire aussi: