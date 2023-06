La Banque des règlements internationaux partage sa mine de données

La Banque des règlements internationaux (BRI) met la richesse de ses données à la disposition du public. Un nouveau portail, accessible sur le site data.bis.org, ouvre ses informations et ses séries statistiques en accès libre.

Instrument de la coopération entre banques centrales, la BRI joue un rôle de gardien de la stabilité financière internationale et de banque auprès des banques centrales. Elle suit à ce titre l’activité mondiale en crédit, en dette, la liquidité, les dérivés, les changes et les taux. Elle surveille également les prix à la consommation et dans l’immobilier. Elaborées sur la base des chiffres fournis par les banques centrales et autres autorités financières nationales, ses statistiques peuvent remonter jusqu’aux années 1950 dans certains cas et couvrent potentiellement tous les pays.

Transparence

Le nouveau portail simplifie les recherches d’information et leur préparation en vue d’une utilisation adaptée, donnant la possibilité de procéder par grand thème ou mot-clé et de sélectionner les données souhaitées via des filtres variés, géographique, historique, par devise, périodicité des relevés… Les méthodologies d’élaboration des statistiques sont disponibles, les graphiques se dessinent automatiquement au fil des instructions de l’utilisateur.

Le nouveau portail permet par ailleurs d’accéder aux multiples publications de l’institution, ainsi que de connaître les dates des parutions à venir.

