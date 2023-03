Frédérique est rédactrice en chef adjointe de L’Agefi depuis dix ans, journaliste depuis l’an 2000. Ses sujets privilégiés parlent du financement des entreprises. Un angle de vue imprenable sur l’économie et la finance ! En première partie, sa vie professionnelle s’est déroulée dans la banque – Credit Suisse, Mizuho – comme chargée d’affaires auprès des entreprises et analyste, à Zurich puis Paris. Elle a fait ses études en classes préparatoires littéraires et est diplômée de Sciences-Po Paris.