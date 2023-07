La Banque de Russie tente de contenir l’inflation avec une hausse du taux directeur

La Banque de Russie a annoncé le 21 juillet une hausse de 100 points de base de son taux directeur, à 8,5%. Le double de ce qui était attendu par la majorité des analystes. Il s’agit de sa première hausse de taux depuis le relèvement express de 9,5% à 20% lors du déclenchement de la guerre en Ukraine fin février 2022. L’institution veut étouffer dans l’œuf la réaccélération de l’inflation, entamée au cours du mois de mai. La hausse devrait aussi soutenir momentanément le rouble, qui s’est fortement déprécié depuis la mutinerie ratée du groupe Wagner fin juin.

La banque centrale a centré son discours sur l’expansion des pressions inflationnistes sur une part plus grande de l’économie russe. «Cela indique en grande partie que la croissance régulière de la demande domestique dépasse la capacité de hausse de la production dans de nombreuses industries, notamment en raison de la disponibilité limitée des ressources en main-d'œuvre. En outre, la répercussion de la dépréciation du rouble sur les prix, qui s’est produite depuis le début de 2023, s’accélère», a déclaré Elvira Nabiullina, la présidente de la Banque centrale.

Depuis mai, l’inflation réaccélère, après deux mois de répit. Si elle était encore à 3,2% pour le mois de juin, la hausse des prix devrait finalement s’établir entre 5% et 6,5% pour 2023, avant de retomber dans sa cible de 4% en 2024, selon les dernières prévisions de la Banque de Russie. Sa présidente a indiqué être prête à relever encore ses taux directeurs lors des prochaines réunions pour atteindre son objectif.

La baisse du rouble renchérit des importations en augmentation

L’économie russe souffre aujourd’hui d’une dépréciation importante de sa devise. Depuis le début de l’année, le rouble a perdu environ 39% de sa valeur contre l’euro et 22,7% contre le dollar. La baisse a d’abord été alimentée graduellement par la réduction des prix du pétrole et du gaz, puis s’est accélérée à la suite de l’échec de la tentative de coup d’Etat du groupe Wagner, les 23 et 24 juin. En moins d’un mois, le rouble a perdu 16% contre l’euro, et 12,5% contre le dollar. L’accélération de la dévalorisation du rouble «s’explique probablement par les craintes d’instabilité politique qui poussent des Russes à placer à l’étranger leurs capitaux, en dépit des obstacles administratifs», notait début juillet Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès.

Elvira Nabiullina a déclaré, lors d’une conférence de presse, que la fuite des capitaux n’avait pas joué de rôle dans la baisse du rouble, selon Reuters. La présidente de la banque centrale a corrélé la fragilité du rouble à la hausse de la demande, à l’inflation et à la baisse continue des exportations.

Moscou a besoin d’un baril de pétrole plus cher

Pour rééquilibrer ses finances publiques, le pays cherche à faire remonter le prix du baril de pétrole. Il a annoncé début juillet une réduction de 500.000 barils par jour pour l’exportation dès le mois d’août. Conjuguée à la prolongation de la baisse de la production saoudienne, de 10 à 9 millions de barils par jour, cette décision a légèrement fait remonter les cours pétroliers.

Le prix du pétrole brut de l’Oural dépasse à nouveau, depuis début juillet, le plafond de 60 dollars fixé par le G7 et l’Union européenne pour tenter de limiter les revenus de la Russie. Mais à 64 dollars le baril, il est encore loin des plus de 90 dollars du début de la guerre en Ukraine.

Cette faiblesse sur les exportations énergétiques, couplée aux sanctions internationales, a pesé sur le PIB, qui s’est contracté de 1,9% en année glissante au premier trimestre 2023, après une baisse de 2,1% pour 2022. Le déficit budgétaire sur les cinq premiers mois de l’année, creusé par le coût de la guerre, s’élevait à 3,4 milliards de roubles, quelques centaines de millions au-dessus des prévisions du gouvernement russe.

En attendant, le nouveau taux directeur semble stabiliser, au moins vendredi 21 juillet, la parité à un euro pour 101 roubles et un dollar pour 90 roubles.

