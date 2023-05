La Banque d’Australie créé la surprise

La Banque centrale d’Australie (RBA) a surpris les marchés, mardi matin, en relevant son taux directeur de 25 points de base (pb), à 3,85%, alors que le consensus estimait que l’institution avait atteint son taux terminal depuis sa réunion de mars. Lors de sa réunion d’avril, la RBA s’était pourtant laissé du champ en laissant ses taux inchangés, mais en prévenant que sa politique monétaire resterait dépendante des données d’inflation.

Or, dans son communiqué de mardi matin, la banque centrale remarque que si les mesures d’inflation globale et sous-jacente ont passé leur pic en février, la hausse des prix demeure encore trop forte, à 7% en mars, et qu’il faudra du temps avant qu’elle ne revienne à sa cible. Surtout, la dynamique des prix des services reste forte et généralisée, tandis que les salaires augmentent malgré une productivité stagnante. Une nouvelle hausse de taux était donc, selon la RBA, nécessaire pour ancrer les anticipations d’inflation à moyen terme.

Les marchés tablent désormais sur un pic à 4%. «Il serait difficile pour la RBA de continuer à monter ses taux après la fin du cycle de hausse de taux américain qui devrait prendre fin en mai, ou de monter les taux au-delà de 4%», estiment les stratégistes de Société Générale. De fait, la possibilité d’un atterrissage en douceur s’éloigne. La RBA a abaissé ses prévisions de croissance à 1,25% en 2023, contre une prévision précédente à 1,5%, tout en reconnaissant qu’il existait un risque élevé de fort ralentissement en cas de resserrement excessif de la politique monétaire.

La surprise créée par la décision de la banque centrale brouille aussi son cadrage prospectif (forward guidance). «La RBA semble vouloir en faire toujours plus, malgré le ralentissement de l’inflation. Quel que soit le message que la RBA essaie de faire passer, la banque centrale ne le fait pas passer de manière très efficace», écrivent les analystes d’ING.

Ajustement

Les marchés ont dû s’ajuster pour intégrer la décision surprise de la RBA. Le rendement des obligations à 3 ans a bondi de 22 pb à 3,26%, avant de retomber à 3,16%. Le rendement des titres à 10 ans a progressé de 13 pb, jusqu’à 3,51%. La hausse des taux a aussi soutenu dollar australien, qui augmente de plus de 1% mardi matin face au dollar et a dépassé les 0,67.

La devise avait chuté en tandem avec le prix du minerai de fer à la fin du mois dernier, qui a jeté le doute sur la force de la reprise de la demande de la Chine depuis le début de l’année. Le rebond pourrait ne pas durer. «Les perspectives de l'économie chinoise sont toujours susceptibles de s’avérer plus importantes pour la performance du dollar australien cette année que la politique de la RBA», souligne MUFG.