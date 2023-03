La Banque d’Angleterre relève de nouveau ses taux

La Banque d’Angleterre (BoE) a augmenté ses taux d’intérêt de 25 points de base (pb) jeudi, ajoutant qu’elle s’attendait à ce que l’inflation britannique s’atténue plus rapidement que prévu. La probabilité d’une hausse d’un quart de point du taux directeur avait nettement augmenté après l’annonce mercredi d’une hausse surprise de l’inflation en février, éloignant la possibilité d’un statu quo qu’anticipaient certains en raison des turbulences sur les banques.

L’augmentation de 25 pb, à 4,25%, la onzième consécutive depuis décembre 2021, a été votée par sept membres du comité de politique monétaire (MPC) sur neuf, Swati Dhingra et Silvana Tenreyro ayant opté pour un maintien des taux. Catherine Mann, qui avait jusqu’à présent milité pour des hausses plus importantes, s’est rangée derrière l’augmentation d’un quart de point.

«Le MPC continuera de surveiller de près les indications de pressions inflationnistes persistantes, y compris le resserrement des conditions du marché du travail et le comportement de la croissance des salaires et de l’inflation des services», a déclaré la BoE dans son communiqué, précisant que «s’il devait y avoir des preuves de pressions plus persistantes, un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire».

Mais la banque affirme aussi que l’inflation reste sur la bonne voie pour baisser fortement au cours de la période avril-juin de cette année, malgré le bond surprise de l’inflation à 10,4 % en février. Et ce grâce notamment à l’extension des subventions de l'État aux ménages pour réduire les factures d’énergie, annoncée par le ministre des Finances Jeremy Hunt mi-mars, mais aussi à la baisse des prix de l’énergie.

Moins de tensions sur les salaires

«L’inflation a augmenté de manière inattendue dans la dernière publication, mais elle devrait encore chuter fortement sur le reste de l’année, estime-t-elle. L’inflation des services a été globalement conforme aux attentes. Le marché du travail est resté tendu et les trajectoires à court terme du PIB et de l’emploi devraient être un peu plus fortes que prévu auparavant. Bien que la croissance des salaires nominaux ait été plus faible que prévu, les pressions sur les coûts et les prix sont restées élevées.»

La BoE s’attend à une légère croissance du PIB au deuxième trimestre 2023 alors qu’il anticipait jusque-là une contraction de 0,4%. En plus des subventions énergétiques, la banque s’attend maintenant à ce que la croissance de l’emploi soit plus forte que prévu. Toutefois, si la BoE s’inquiète de la solidité du marché du travail, car la croissance des salaires, malgré un léger ralentissement récemment, est bien supérieure à sa moyenne historique et les pénuries de travailleurs restent aiguës, ce qui est inflationniste, elle anticipe néanmoins que les salaires augmentent légèrement moins qu’il ne l’avait prévu auparavant, car les anticipations d’inflation ont chuté.

«Le communiqué de la BoE est assez équilibré, soulignent les économistes d’ING. La croissance et l’emploi semblent plus forts mais l’inflation des services - qui a été volatile jusqu'à présent cette année - est considérée comme conforme aux attentes, et la croissance des salaires nominaux plus faible.»

Pour ING, la banque garde ses options ouvertes : «comme le mois dernier, elle a indiqué pouvoir remonter les taux si l’inflation continue de montrer des signes de ‘persistance’. Notre interprétation est que les responsables de la BoE sont moins focalisés sur les fluctuations mensuelles des données que peut-être la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne.» Et les récents développements semblent rassurer la Banque d’Angleterre et les opérateurs. ING s’attend à une pause en mai. «En supposant que ces tendances se poursuivent, nous pensons qu’une pause en mai est probable. Cela dépend également en partie de la stabilité du secteur bancaire et, comme ses pairs à l'étranger, la BoE continuera de répéter qu’elle dispose d’outils distincts mieux adaptés au maintien de la stabilité financière.»

La BoE a ajouté que «la mesure dans laquelle les pressions inflationnistes intérieures s’atténueront dépendra de l'évolution de l'économie, y compris de l’impact des augmentations importantes du taux d’escompte. Les incertitudes entourant les perspectives financières et économiques se sont accrues.» Elle s’est voulu rassurante sur l’état de santé du système bancaire britannique qui reste résilient. «Le MPC continuera de surveiller de près tout effet sur les conditions de crédit auxquelles sont confrontés les ménages et les entreprises, et donc l’impact sur les perspectives macroéconomiques et d’inflation», a-t-elle précisé.