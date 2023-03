La Banque d’Angleterre est proche de la pause monétaire

La Banque d’Angleterre (BoE) pourrait réaliser jeudi son dernier relèvement de taux du cycle de resserrement monétaire actuel. Les économistes anticipent une hausse supplémentaire de 25 points de base (pb). «Nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire relève le taux d’escompte à 4,25% (+25 pb), indique Sanjay Raja, économiste chez Deutsche Bank. Ce sera probablement la dernière hausse des taux de la BoE avec un taux désormais dans la fourchette basse de notre anticipation de taux terminal entre 4,25% à 4,75%.»

Mais une surprise n’est pas exclue après la forte volatilité sur les marchés ces deux dernières semaines et l’inquiétude entourant le secteur financier. La probabilité d’un statu quo jeudi était de 44% mardi matin, contre 56% pour une hausse de 25 pb. D’autant que la possibilité pour la BoE est plus grande que pour la Fed ou la Banque centrale européenne compte tenu de son ton plus accommodant (dovish) lors de la réunion de février.

«Malgré les incertitudes liées aux préoccupations concernant le système bancaire mondial, nous avons décidé de conserver notre anticipation d’une hausse de 25 pb», affirme également George Buckley, économiste chez Nomura. Ce dernier relève que le taux sera certes le plus élevé depuis fin 2008 mais la BoE a déjà relevé davantage ses taux par le passé et jusqu’à 5% pendant la période entre l’indépendance de la banque et avant la crise financière. Depuis fin 2021, la BoE a relevé de 390 pb son taux directeur.

Taux terminal de 4,25%

Les indicateurs économiques favorables et une inflation persistante justifient selon l’économiste cette probable dernière hausse de taux. «Les données d’activité ont été plus solides avec un bon ‘momentum’ économique», confirme Sanjay Raja. L’économie britannique devrait éviter au premier semestre la récession technique. Les données sur les salaires semblent également relativement solides avec de probables accords sur les rémunérations dans le secteur public à court terme et une progression moyenne de 6% dans le privé.

L’annonce d’un budget 2023-24 intégrant des dépenses publiques supplémentaires de 20 milliards de livres sterling milite également pour une BoE toujours à la manœuvre. Les derniers chiffres d’inflation plus faibles dans le secteur des services ainsi que la tendance baissière du marché du travail ne devraient pas peser sur la décision de la Banque d’Angleterre.

Le comité de politique monétaire devrait toutefois afficher un ton prudent face à ces chiffres et à la situation du secteur bancaire. Avec une pause attendue dès la réunion de mai. George Buckley rappelle que la BoE a été l’une des premières grandes banques centrales à resserrer sa politique monétaire, malgré quelques hésitations initiales. Ce qui devrait commencer à avoir des effets sur la croissance. L'économie semble avoir atteint un pic avec déjà un ralentissement de l’inflation et du momentum des salaires et des anticipations d’inflation plus basses, de quoi justifier une pause.

«Après avoir culminé à 4,25%, les taux devraient rester inchangés pendant environ un an avant de baisser de 75 pb vers la mi-2024», selon l’économiste de Nomura. Le marché monétaire anticipe également un taux terminal de 4,25% et une première baisse de 25 pb d’ici janvier 2024. Plus hawkish que George Buckley, le consensus des économistes prévoit un taux de 3,8% mi-2024.