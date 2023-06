La banque centrale turque entre dans une nouvelle ère

C’est un nouveau pas vers le virage de la politique économique en Turquie. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a désigné vendredi Hafize Gaye Erkan à la tête de la banque centrale (CBRT). La nomination de cette ancienne banquière de Goldman Sachs et co-directrice générale chez First Republic Bank jusqu’en 2021 était attendue par le marché. Celui-ci espère un revirement par rapport à la politique de baisse des taux menée par son prédécesseur qui a conduit à une chute de la livre turque et à une envolée de l’inflation à plus de 85% en fin d’année dernière, un plus haut de 24 ans.

L’actuel gouverneur, Sahap Kavcioglu, partageait avec le président turc l’idée que les taux élevés étaient la cause de l’inflation. Il a réduit le principal taux directeur (taux repo à 7 jours) de 1.050 points de base à 8,5% en un peu plus d’un an, offrant au pays une croissance à crédit. Désormais, les investisseurs s’attendent à une politique plus restrictive pour contrer l’inflation et rompre avec la politique économique peu orthodoxe du président turc, jugée intenable. Celle-ci a non seulement entraîné un bond de l’inflation, qui a récemment reflué à moins de 40% en raison de la baisse des prix de l’énergie et d’effets de base, et un appauvrissement de la population, mais aussi une chute des réserves de change, qui ont été abondamment utilisées pour soutenir la devise. Elle a également creusé les déficits, courant et public.

Taux à plus de 30% ?

Âgée de 43 ans, Hafize Gaye Erkan est la première femme à la tête de l’institution. Alors qu’elle n’a pas d’expérience de politique monétaire, certains s’interrogent sur sa capacité à imposer une véritable indépendance de la banque centrale pour relever suffisamment les taux. La dirigeante a mené sa carrière aux Etats-Unis dans des institutions financières privées et est diplômée de l’Université de Princeton en ingénierie financière.

Les économistes estiment que le principal taux d’intérêt doit être relevé à 20-25%, certains jugeant même une hausse à plus de 30% nécessaire. Ces dernières années, le président turc s’est montré très interventionniste, n’hésitant pas à remplacer le gouverneur de la banque centrale. Naci Agbal, qui avait augmenté les taux à 19% fin 2020 et début 2021, a été limogé au bout de cinq mois. Hafize Gaye Erkan est le cinquième gouverneur en quatre ans. Par ailleurs, la nomination de Sahap Kavcioglu à la tête du régulateur bancaire BDDK est vue comme le signe que Recep Tayyip Erdogan pourrait ne pas totalement rompre avec sa politique anti-taux d’intérêt.

Mais le président turc a aussi nommé à la tête du ministère des Finances Mehmet Simsek, qui a déjà occupé ce poste par le passé, et devrait revenir à une politique plus orthodoxe. Cet ancien de Wall Street (il a été économiste chez Merrill Lynch) jouit d’une certaine crédibilité sur les marchés. Dans sa première allocution, il a indiqué que «la Turquie n’a plus d’autre choix que de revenir à une politique rationnelle. La transparence, la prévisibilité, la cohérence et la compatibilité avec les normes internationales seront les principes fondamentaux».

Rendez-vous le 22 juin

La livre turque a atteint vendredi un nouveau plus bas historique face au dollar à 23,64 après l’annonce de la nomination de Hafize Gaye Erkan à la tête de la CBRT. Cette forte dépréciation est perçue comme la volonté du gouvernement de lâcher du lest sur la devise et de ne plus intervenir. Les banques publiques turques ont arrêté de vendre des dollars pour soutenir la monnaie. Le gouvernement laisserait donc le marché fixer plus librement la valeur de la livre et réduirait les contrôles de changes.

La plupart des stratégistes anticipent une poursuite de la baisse vers 28 voire 30. Laisser la devise filer réduit aussi la nécessité d’intervenir et offre une marge à la banque centrale pour relever ses taux. C’est ce qu’attendent désormais les investisseurs et qui confirmerait le virage économique d’Ankara. Sa prochaine réunion est le 22 juin.

