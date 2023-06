La banque centrale de Chine se résout à baisser ses taux

La banque centrale chinoise n’a pas attendu la décision de la Réserve fédérale américaine pour passer à l’action. La PBoC a diminué mardi son taux d’intérêt directeur à court terme pour la première fois en 10 mois afin de restaurer la confiance des marchés et de stimuler une reprise post-Covid qui s’essouffle. Elle a réduit son taux reverse repo (prise en pension) à sept jours de 10 points de base (pb) à 1,90%, après avoir injecté deux milliards de yuans (259 millions d’euros) par le biais de cette facilité. La Fed dévoilera sa décision de politique monétaire mercredi. Le marché attend une pause.

Cette décision était attendue par la plupart des économistes qui anticipent désormais des baisses sur les taux à plus long terme. Les derniers indicateurs économiques, comme les données du commerce extérieur ou les indicateurs avancés PMI, montrent un essoufflement de la reprise qui a suivi l’abandon de la politique zéro-Covid en fin d’année dernière. Les banques commerciales ont déjà réduit les taux des dépôts pour stimuler la demande intérieure. Le prochain ajustement de taux pourrait avoir lieu dès jeudi, lorsque la banque centrale renouvèlera 200 milliards de yuans (25,90 milliards d’euros) de facilités de prêts à moyen terme (MLF), puis le mardi suivant avec le taux de base des prêts (LPR), utilisé pour fixer les taux des prêts à la consommation et des prêts hypothécaires. Certains économistes prévoient une réduction de 25 pb du ratio de réserves obligatoires (RRR). Une mesure peut-être moins nécessaire à court terme maintenant que les taux sont abaissés.

Bloomberg évoque pour sa part une douzaine de mesures de soutien préparées par les autorités chinoises, signe de leur inquiétude quant à l’évolution récente de la conjoncture. Jeudi seront publiés les indicateurs économiques pour mai (ventes au détail, production industrielle…).

Moindre croissance du crédit

Ce mardi, la banque centrale a par ailleurs annoncé une hausse des nouveaux prêts bancaires en mai à 1.360 milliards de yuans mais moins que prévu par les économistes qui anticipaient 1.600 milliards, contre 718,8 milliards en avril et 1.890 milliards un an plus tôt. Ces chiffres inférieurs aux attentes renforcent le sentiment d’un affaiblissement de la reprise et donc de la nécessité d’un assouplissement des conditions de financement.

Pour les analystes de Capital Economics le ralentissement de la croissance du crédit est particulièrement inquiétant. L’encours des prêts en yuans en mai a augmenté de 11,4 % sur un an, contre 11,8 % le mois précédent. Les analystes tablaient sur une croissance de 11,6 %. «C’est préoccupant étant donné que la croissance du crédit est l’un des indicateurs avancés les plus fiables du cycle économique chinois. À moins que le ralentissement des prêts ne soit bientôt stoppé, il risque de faire dérailler la reprise post-Covid», ont-ils déclaré dans une note.

Le yuan a atteint un plus bas de six mois à 7,1680 par dollar après la décision de la banque centrale, tandis que les rendements des obligations souveraines chinoises à 10 ans ont chuté à un nouveau plus bas de 7 mois et demi, à 2,640%.

(Avec agences)

