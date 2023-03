Inflation : le gouvernement trouve un accord avec la grande distribution

Le gouvernement français a annoncé lundi être parvenu à un accord avec les acteurs de la grande distribution pour garantir les prix les plus bas possibles sur certains produits de grande consommation durant trois mois afin d’aider les ménages dans le contexte de forte inflation.

Le gouvernement avait initialement cherché ces derniers mois à mettre en place un «panier anti-inflation» mais l’initiative n’avait pas été suivie par certains grands distributeurs.

Dimanche, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, avait ainsi indiqué que le gouvernement allait abandonner son projet de «panier anti-inflation» pour laisser le choix aux distributeurs de proposer eux-mêmes une sélection de produits moins chers.

A l’issue d’une réunion avec des représentants de la grande distribution, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi que dans le cadre de cet accord, les distributeurs prendraient sur leurs marges pour maintenir les prix à un niveau le plus bas possible.

Liste de produits

Le ministre a précisé que les distributeurs définiront eux-mêmes la liste des produits concernés.

«Avec l’ensemble des distributeurs, nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation qui nous permettra d’avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d’un trimestre», a fait savoir Bruno Le Maire lors d’une conférence de presse.

«Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevé, qui seront librement choisies par les distributeurs, un niveau de prix le plus bas possible», a ajouté le ministre. «Ce niveau de prix le plus bas possible sera pris sur les marges des distributeurs.»

Bruno Le Maire a indiqué que ce dispositif coûterait aux distributeurs «plusieurs centaines de millions d’euros».

(Avec Reuters)