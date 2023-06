Grand Paris Express, la course contre la montre

L’Ile-de-France résonne au son de ses coups de pelles. «Cette année, toutes les phases de travaux du Grand Paris Express sont en cours sur l’ensemble du territoire francilien, depuis les travaux préparatoires jusqu’aux aménagements des gares et premiers essais de trains en vue des mises en service en 2024 et 2025 », développe Xavier Plee, directeur financier de la Société du Grand Paris (SGP).

A un an de l’organisation des Jeux Olympiques (JO) à Paris, le maître d’ouvrage, qui conçoit et pilote la réalisation du Grand Paris Express (GPE), le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe, s’affaire. «En 2023, tous nos chantiers sont en activité, poursuit-il, soit 170 sites sur lesquels œuvrent 7.000 personnes ». Chantiers, travaux de voirie, libération d’emprises foncières pour les lignes dont la mise en service est la plus lointaine, «et finalisation de celles à livrer très prochainement. Nous sommes au maximum de nos engagements».

Au planning de la SGP maintes fois mis à jour, deux dates incontournables : 2024 et 2025. «Nous portons une cascade de projets, avec plusieurs blocs temporels, souligne-t-il. Le premier concerne la remise d’ouvrage de l’extension au nord et au sud de la ligne 14 depuis Saint-Denis Pleyel et le Village Olympique jusqu’à l’aéroport d’Orly. Il s’agit d’un premier bloc avec un jalon critique à l'été prochain». Le bloc temporel suivant concerne la ligne 15 Sud, c’est-à-dire le tiers inférieur sud de la future rocade 15 qui reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs en 37 minutes contre plus d’une heure aujourd’hui. Une livraison programmée pour la fin 2025. «A partir de là, différents tronçons de l’ensemble des lignes 16, 17 et 18 seront mis en service d’ici à 2030».

Destination JO

A très court terme, l’organisation des JO est une marche à ne pas louper. Avec la mise en fonction de la L14 et de la gare Saint-Denis-Pleyel, l’une des plus emblématiques de ce nouveau réseau de transport, le tracé englobe des gares supplémentaires : une au nord et cinq au sud à l’interconnexion aéroportuaire. Déjà, en juillet 2021, la SGP officialisait ce que tout le monde savait déjà : le décalage des lignes de métro 16 et 17 qui devaient relier plusieurs sites des Jeux Olympiques. Ce retard a notamment coûté le poste de Thierry Dallard à la présidence du directoire de la Société du Grand Paris, remplacé par Jean-François Monteils.

Aux accidents de « parcours » rencontrés par le projet, s’est greffée la crise du Covid, la quasi-totalité des chantiers ayant été suspendus dès mars 2020, suivi par une succession de couvre-feux et de problèmes d’approvisionnement des matières premières.

La ligne 16 reliant Saint-Denis Pleyel à Clichy-Montfermeil était essentielle pour les JO, de nombreux équipements olympiques se situant sur son tracé, comme une partie du village des médias. Autre conséquence de ce retard, la ligne 17 qui devait relier Saint-Denis à l’aéroport du Bourget sera finalement livrée fin 2026, au lieu de 2024. Xavier Plee se veut rassurant : «Depuis ces annonces il y a deux ans, il n’y a pas de raisons que les nouvelles échéances ne tiennent pas».

Côté JO, finalement, seules la L14 et la gare de Saint-Denis Pleyel seront livrées à temps. «Être prêt pour l’été 2024 comprend une multitude d’étapes. La SGP a mis en place un plateau projet dédié à l’extension de la 14 pour tenir l’échéance olympique en termes d’organisation. La L14 c’est un peu un projet dans le projet, s’amuse-t-il. Nos équipes sont raisonnablement confiantes. La partie ‘génie civil’ (construction des ouvrages d’infrastructure souterrains, NDLR) de la ligne 14, et celui de la gare St Denis Pleyel, un hub qui recevra quatre nouvelles lignes de métro, les 14, 15, 16 et 17 qui seront en correspondance avec le RER D et la ligne 13, est terminée. Les tunnels sont également prêts pour les ouvrages annexes. Actuellement, nous sommes dans la phase d’aménagement qui consiste à équiper l’intérieur des stations».

L’année 2023 est cruciale à plus d’un égard, non seulement la SGP accueillera cet été dans ses sites les premiers trains de la L14, mais surtout « c’est la première fois que sera transférée une partie d’ouvrage à Ile-de-France Mobilités et la RATP, en charge de l’exploitation de ces 14 Km de métro automatique. Cette remise en gestion technique est en cours et suppose un lourd process contractuel et juridique».

2025, la promesse

Le Grand Paris Express dépasse l’enjeu des Olympiades de 2024. L’autre grande étape du maitre d’œuvre est la mise en service, prévue fin 2025, de la ligne 15 Sud, premier tronçon du métro qui se déploiera tout autour de Paris. Avec les lignes 15 Ouest et 15 Est, elle formera une grande rocade de 75 km. « Il s’agit du tiers inférieur sud de cette future rocade qui s’étirera de Noisy-Champs jusqu’à Pont de Sèvres-Issy les Moulineaux ». Ce bout de ligne est symbolique, «car c’est ici que nous avons commencé les plus importants travaux et ouvrages de notre histoire, que les premières gares ont été conçues. Il s’agit du vrai Grand Paris Express qui illustre la promesse faite aux Franciliens».

Contrairement à la ligne 14 sur laquelle rouleront les métros de la RATP, celle-ci accueillera les trains d’Alstom, vainqueur à plusieurs reprises des appels d’offres concernant les lignes 15, 16, 17 et 18 pour équiper ce réseau de transport redimensionné. Ses métros rouleront à 110 km/h en vitesse de pointe, avec un niveau de confort amélioré. «Même si deux ans et demi nous séparent de la livraison, le délai de 2025 devrait être tenu. Au même titre que la ligne 14, toutes les phases de génie civil sont terminées et les équipes aménagent les gares ». Etape symbolique, c’est aussi cet été que seront reçus les trains d’Alstom au centre de maintenance de Champigny. Ils rouleront pour des premiers essais dynamiques à partir de l’automne.

Retard

Les deux fins de rocade, les lignes 15 Ouest et 15 Est se connecteront… dans le temps. Alors que la totalité de la ligne 15 qui représente le plus grand tronçon du Grand Paris Express devait être livrée en 2030, signant l’achèvement des 15 années de travaux et la mise en service de l’intégralité du réseau, Jean-François Monteils avait averti dès décembre dernier : les délais ne seront pas tenus.

Découpée en lots, cette ligne est particulièrement complexe à réaliser. Elle doit notamment passer sous le quartier d’affaires de la Défense et comprend sur son tracé la gare Saint-Maur Créteil, la plus profonde des gares du GPE (52 mètres contre 29 en moyenne pour les autres). Sans préciser une date d’achèvement, Jean-François Monteils avançait un retard «de quelques mois».

Dans l’intervalle, seront mises en service par étapes entre 2026 et 2030, «le reste de la ligne 16 dont les trois quarts ont été déjà creusés (24 km sur 29 km) qui part du Village Olympique vers l’est de l’Ile-de-France, le dernier tronçon de la ligne 17 qui relie Saint-Denis Pleyel au Parc des expositions et celui de la L18 qui s’étire d’Orly à Versailles Chantiers ». A ce jour, plus de 95 km de tunnel ont été creusés sur l’ensemble du réseau, soit plus de la moitié des tronçons souterrains.