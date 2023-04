Etats-Unis, un pilotage habile… pour éviter la sortie de piste

Florence Pisani, directeur de la recherche économique, Candriam

L’économie américaine peut-elle vraiment atterrir en douceur ? Le débat est de plus en plus animé et a toutes les chances de le rester pendant encore plusieurs mois, car les tout derniers indicateurs conjoncturels fournissent des arguments aussi bien à ceux qui parient sur la récession qu’à ceux qui la croient évitable.

Les plus « pessimistes » relèvent d’abord la forte baisse des ventes de maisons et le retournement des prix immobiliers, et soulignent que la plupart des récessions aux Etats-Unis ont été déclenchées par une contraction de l’investissement résidentiel. Ils mettent également en avant la détérioration récente des enquêtes ISM, non seulement dans le secteur manufacturier mais surtout dans celui des services. La diminution des heures ouvrées en décembre – sur les trois derniers mois, elles baissent de près de 1 % en rythme annuel – allonge encore la liste de signaux préoccupants. Enfin, le taux d’emplois non pourvus comme celui des démissions volontaires étant toujours anormalement élevés, la Réserve fédérale n’aurait d’autre choix pour préserver sa crédibilité que de continuer à resserrer agressivement sa politique monétaire, rendant inéluctable une récession… en réalité déjà amorcée !

Le camp des optimistes rétorque que les créations d’emplois restent solides et que le niveau très bas du taux de chômage est peu compatible avec une économie qui serait déjà entrée en récession. L’agrégation des indicateurs conjoncturels laisse d’ailleurs penser que le PIB, loin de se contracter, progressait encore à 1,5-2 % en rythme annuel au quatrième trimestre 2022. Surtout, le pic de l’inflation étant atteint, la banque centrale devrait à nouveau ralentir le rythme de hausse de ses taux en février et mettre un terme à son resserrement monétaire d’ici peu. Au cours des derniers mois, les prix des matières premières ont en effet nettement baissé et les tensions sur les chaînes de production ont continué de s’atténuer. La composante « loyers » de l’indice des prix progresse certes toujours rapidement, mais la baisse des nouveaux loyers et l’arrivée sur le marché d’appartements actuellement en construction dans le courant de l’année 2023 devraient atténuer les tensions. Reste une composante importante qui représente plus de la moitié du panier du consommateur : le prix des services hors loyers. Ces prix progressent aujourd’hui à près de 5 % l’an (contre 2 % avant la pandémie) et ne pourront ralentir que si les salaires décélèrent. Or, sur ce front, les nouvelles sont, là encore, plutôt rassurantes : les salaires des employés et ouvriers d’exécution, qui augmentaient à près de 8 % l’an fin 2021, n’ont progressé en rythme annuel sur les trois derniers mois que d’un peu plus de 4 %. Le ralentissement est d’autant plus notable que ce sont précisément les salaires de ces catégories de travailleurs – souvent moins qualifiés et aux salaires les plus bas – qui ont accéléré le plus depuis la pandémie.

Il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant de savoir qui du camp « Blanchard, Domash, et Summers (2022) » (1) ou du camp « Figura et Waller (2022) » (2) a raison. Les premiers sont convaincus que seule une remontée très forte du taux de chômage, au-dessus de 6 % – et donc une récession –, permettra d’apaiser les tensions salariales ; les seconds mettent en avant le comportement très inhabituel des indicateurs de dynamisme du marché du travail pendant la pandémie, du taux d’emplois non pourvus en particulier, et pensent possible une atténuation des tensions salariales sans remontée trop marquée du taux de chômage. Pour l’heure, les seconds ne semblent pas avoir eu complètement tort (le rythme de hausse des salaires a commencé à s’infléchir alors même que le taux de chômage n’est pas remonté), même s’il est encore un peu tôt pour l’affirmer. Pour que l’atterrissage soit réussi, une autre condition est toutefois nécessaire : la banque centrale doit éviter une erreur de pilotage, elle doit freiner suffisamment mais savoir aussi s’arrêter à temps pour ne pas provoquer de récession. Le dosage est délicat. L’économiste américain C. Walsh le rappelle : « La conduite de la politique monétaire consiste souvent à trouver un équilibre entre des objectifs incohérents en utilisant parfois des indicateurs peu fiables pour manipuler des instruments dont les effets sur l’économie sont incertains. » De la dextérité du pilote dépendra aussi la nature de l’atterrissage !

