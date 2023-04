En Espagne, la vague de chaleur fait craindre une surchauffe des finances publiques

L’Espagne connaît actuellement l’une des pires sécheresses printanières de ces quinze dernières années. Le mercure va dépasser les 30 degrés cette semaine dans le pays, des températures plus habituelles durant les mois de juin et juillet. Or, la multiplication des sécheresses, des vagues de chaleur et d’autres phénomènes climatiques extrêmes ces dernières années affectent non seulement le bien-être des populations, mais aussi leur porte-monnaie.

Dans une étude publiée en mars (The asymmetric effects of weather shocks on euro area inflation), la Banque centrale européenne (BCE) s’est ainsi appuyée sur l’examen des quatre principales économies de la zone euro (France, Allemagne, Italie et Espagne) pour analyser l’impact des chocs météorologiques sur l’inflation. Les conclusions de la BCE pointent vers des effets asymétriques et hétérogènes en fonction des pays concernés, des périodes de l’année et de la nature des composantes de l’inflation. Des quatre principales économies de la zone euro, les taux d’inflation en Espagne se révèlent néanmoins «plus sensibles aux chocs liés à la température, en particulier en été et en automne» estime la BCE, «les réponses en Italie et en France sont plus mitigées, et les résultats en Allemagne sont souvent insignifiants en dehors des mois d’hiver».

Dans le cas de l’Espagne, un écart de 1°C par rapport à la température moyenne historique fait augmenter les prix des aliments transformés d’environ 0,1 % un an après le choc, ceux des aliments non transformés d’environ 0,2 % la même année, et l’inflation des services augmente d’environ 0,07 % un an après l’événement extrême, d’après l'étude.

Les comptes publics ne ressortent pas non plus indemnes de ces chocs. Les mesures de secours, les réparations et l’entretien des infrastructures tout comme les mesures de prévention ont un coût direct sur les finances. Indirectement, les chocs climatiques ont aussi pour conséquence d’éroder l’assiette des recettes. Dans l’hypothèse d’une augmentation de 3 degrés Celsius des températures mondiales par rapport aux niveaux préindustriels, l’Union européenne serait ainsi confrontée à des pertes annuelles de PIB d’au moins 170 milliards d’euros (environ 1,4 % du PIB de l’UE), selon une autre étude de la BCE (The climate change challenge and fiscal instruments and policies in the EU).

Coup de chaud sur la dette

D’ores et déjà, au cours de la période 1980-2000, les estimations des pertes cumulées de PIB dues aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux événements liés au climat se sont élevées à 5,4 % du PIB en Espagne, soit bien plus que la moyenne des Etats-membres de l’EU à 3,6 %, d’après la banque centrale. Sur le plus long terme, le ratio de la dette publique de l’Espagne par rapport à son PIB serait aussi l’un des plus affectés au niveau européen, avec une augmentation de 5 points de pourcentage à l’instar de la République tchèque, selon la BCE citant des chiffres de la Commission européenne. Soit plus que pour la Grèce, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie où l’impact serait de 3 à 4 points de pourcentage et d’environ 2,5 points de pourcentage en Italie.

L’impact serait légèrement inférieur à 2 % du PIB en France et en Autriche et d’approximativement 1 % en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce scénario se concrétiserait dans le cadre «de phénomènes météorologiques plus extrêmes consécutifs à une augmentation des températures mondiales d’environ 2°C au cours des 20 prochaines années». Indépendamment des pays européens concernés, le constat de la BCE reste sombre : «Les politiques fiscales en matière de climat actuellement en place dans les pays de l’UE ne sont pas suffisamment ambitieuses pour atteindre l’objectif d'émissions « net zéro », estime la BCE. Tout d’abord, il existe un écart de prix du carbone entre les politiques actuelles et le prix nécessaire pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, les investissements verts sont inférieurs au niveau requis pour atteindre l’objectif». De quoi exhorter les gouvernements à agir vite.