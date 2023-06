Emmanuel Macron s’empare du sujet de l’intelligence artificielle

Emmanuel Macron s’empare à son tour de l’intelligence artificielle (IA), un des sujets les plus débattus du moment, au-delà de son volet technologique, alors qu’il pose des questions éthiques colossales. Le locataire de l’Elysée a dévoilé plusieurs mesures mercredi, lors de sa visite au salon VivaTech dédié aux technologies, qui se tient Porte de Versailles à Paris.

Il était temps qu’il «préempte» le sujet, alors que les régulateurs et pouvoirs publics de plusieurs pays rivalisent de propositions pour tenter d’encadrer les perspectives vertigineuses qu’ouvrent l’IA et, en particulier, les IA génératives (qui génèrent des contenus à partir d’une question), tel ChatGPT.



Souveraineté industrielle

Emmanuel Macron a livré ses annonces, autour d’un panel de dirigeants de start-up le jour même où le Parlement européen a adopté sa législation sur l’IA, l’IA Act, et quelques jours après que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé la tenue à Londres, cet automne, du premier sommet mondial dédié à l’IA.

Pour le chef de l’Etat , il est toujours question de souveraineté industrielle française - un sujet qu’il laboure depuis plusieurs semaines, que ce soit à propos des semi-conducteurs, des batteries électriques, ou, ces derniers jours, des médicaments.

Emmanuel Macron a donc dévoilé un plan pour soutenir l’intelligence artificielle (IA) française et plus globalement les start-up de la French Tech, en panne de financements après deux années fastes. C’est la première fois depuis plusieurs années que le chef de l’Etat, héraut de la «start-up nation» depuis 2017, aborde le sujet de l’IA - la «nouvelle Révolution industrielle» sur laquelle « je veux que la France soit championne et se positionne en pointe», soulignait-il dans un tweet mardi.

Comme il l’a annoncé, le président a ainsi fait des annonces pour que la France et l’Europe accélèrent sur le financement, la formation, la recherche. Certes, Paris avait déjà annoncé un premier plan sur l’IA doté de 1,5 milliard d’euros, il y a cinq ans. Grâce à cela, «nous sommes en bonne position en tant que leader d’Europe continentale, un peu derrière le Royaume-Uni, mais les deux plus grands leaders mondiaux [les Etats-Unis et la Chine ndlr] vont plus vite», a-t-il souligné. A son côté sur scène figurait d’ailleurs Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, une start-up qui vient de lever 105 millions d’euros, un des records français du secteur.

Côté formation d’abord, il faut «doubler le nombre de formations», estime le président. Il veut faire émerger «cinq à dix clusters d’IA, à hauteur de 500 millions d’euros», pour avoir «deux à trois pôles d’excellence» en France. Il faut aussi doper les capacités de calcul : «A court terme, nous allons investir 50 millions d’euros dans le supercalculateur Jean Zay (un des supercalculateurs convergés les plus puissants en Europe) - où nous avions déjà investi 40 millions», annonce-t-il. Puis il faudra développer le supercalculateur exascale européen d’ici à 2025 : l’Union européenne y a déjà alloué une enveloppe de 500 millions d’euros , rappelle le président.



Développer des LLM francophones

Emmanuel Macron a aussi annoncé de nouveaux financements dans les modèles de langage francophones. Pour développer l’IA générative dans l’Hexagone, «on va accélérer sur les grands modèles de langage (LLM), plutôt en open source», annonce-t-il. Avec, dans un premier temps, 40 millions d’euros d’investissements publics, pour attirer les investissements privés. Alors que ces LLM servent de base pour répondre à toutes sortes de questions, «il faudra créer des bases de données en langue française», poursuit-il.

Côté régulation, il pourrait s’approprier certaines dispositions du futur règlement européen sur l’IA adopté ce mercredi pour les mettre en place en France sans attendre, notamment l’obligation d’informer l’utilisateur qu’un contenu est produit par une intelligence artificielle, précisaient en amont les services de l’Elysée. De fait, interpellé par Arthur Mensch sur cette régulation qui, à ses yeux, «pourrait gêner l’innovation», le président a admis : «Je partage vos craintes», disant vouloir trouver un juste milieu, il estime que le rythme de la régulation en Europe est «trop lent par rapport à l’innovation». Avoir un LLM européen permettrait de mieux réguler.

Enfin, Emmanuel Macron n’a pas manqué de se positionner dans la bataille d’influence géopolitique sur ce terrain de la régulation : il a annoncé que la France rassemblera, en novembre, des «talents académiques» autour de l’initiative «Global Tech Thinkers Dinner». Il a aussi souligné l’existence d’un Partenariat mondial pour l’IA dans le cadre du G7.

