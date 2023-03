Deutsche Bank s’offre un rebond technique

L’apaisement dans le secteur bancaire lundi permet aux places boursières de rebondir en Europe. Les autorités en Europe se veulent rassurantes et affirment que les banques sont suffisamment capitalisées et solides. Deutsche Bank, qui a été au centre des préoccupations du marché à la veille du weekend, rebondit et efface une partie de la baisse de 8,5% accusée vendredi. L’action de la première banque allemande gagne 5% à la mi-journée. Les CDS (credit default swaps) de Deutsche Bank, ces instruments permettant de se protéger d’un défaut d’un émetteur, qui avaient bondi après l’annonce du rachat d’une obligation Tier 2, entrainant dans leur sillage les actions, se détendaient également lundi.

Mais le rebond des valeurs bancaires reste pour le moins limité, signe des préoccupations persistantes des investisseurs. L’indice EuroStoxx 500 Banks progresse de 1%. A Paris, BNP Paribas grimpe de 2% mais Société Générale, qui était l’une des principales baisses vendredi, ne reprend que 0,3%. A Madrid, Banco Santander gagne 2% tandis que Banco Sabadell est stable. A Milan, Unicredit est en hausse de 1%.

L’accalmie sur les banques se reflète dans la baisse de la volatilité sur les marchés actions européens, l’indice VStoxx de volatilité de l’EuroStoxx 50 reculant à 23,7.

Rebond des indices européens

L’ensemble des places boursières en Europe est dans le vert. L’indice EuroStoxx 50 progresse de 1%. A Francfort, le Dax gagne 1,4% tandis que le CAC 40 avance de 1,1% à Paris. Les Bourses de Madrid et de Milan gagnent respectivement 1,1% et 1,4%.

Le sentiment des investisseurs est également alimenté par l’annonce d’un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en amélioration et par la perspective d’une hausse des marchés américains.

Le climat des affaires en Allemagne s’est amélioré de manière inattendue en mars. L’indice Ifo s’est établi à 93,3 ce mois-ci, après 91,1 en février et alors que les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur un recul à 90,9.

Wall Street est attendue en hausse ce lundi, les futures sur l’indice S&P 500 progressant de 0,5% et ceux sur le Nasdaq de 0,3%. Le secteur bancaire profite de l’annonce du rachat par First Citizens Bancshares, l’une des plus grandes banques régionales des Etats-Unis, de l’ensemble des dépôts, des prêts et des agences de Silicon Valley Bank (SVB), dont la faillite au début mars a déclenché le vent de panique actuel dans le secteur.