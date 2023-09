«Dans le crédit, nous sous-pondérons les titres de la catégorie triple B»

L’Agefi: Vous intégrez le Panel crédit de L’Agefi ce mois-ci. Pourriez-vous expliquer votre positionnement à «sous-pondérer» ?

Bart aan den Toorn : Nous avons une vision prudente du marché du crédit sur lequel nous nous attendons à ce que les primes de crédit (spreads) se négocient dans une fourchette relativement étroite, voire avec un léger écartement. Et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, économique : nous anticipons un nouvel affaiblissement de l’environnement macroéconomique à l'échelle mondiale. Ensuite, en raison de l’évolution attendue des taux. Nous attendons une légère hausse sur la partie longue de la courbe, principalement en raison de la rigidité de l’inflation. Sur la partie courte, les attentes du marché de la fin du resserrement monétaire des banques centrales pourraient s’avérer trop optimistes. Du côté des fondamentaux de crédit, les secteurs plus cycliques sont sous pression. Les marges se compriment et le chiffre d’affaires diminue, combiné à un coût de la dette plus élevé. Le ratio de couverture des intérêts commence à être affecté. Les défauts dans la partie inférieure du high yield augmentent et nous nous attendons à une plus grande normalisation à l’avenir dans d’autres catégories de notation. Cependant, dans de nombreux autres secteurs, nous constatons que les indicateurs de crédit restent sains. Par ailleurs, parmi les facteurs positifs, en dehors de l’attrait du rendement de la classe d’actifs, si l’offre de papier sur le marché primaire n’est pas aussi importante que prévu en septembre, les primes des nouvelles émissions sont attrayantes et conduisent à une réévaluation temporaire des courbes secondaires. Nous essayons de capturer activement cette valeur relative et d’ajouter de la performance de cette manière.

Comment cela se traduit-il dans vos portefeuilles ?

Notre opinion prudente s’exprime à travers un positionnement de marché inférieur en termes de bêta et une position sous-pondérée en duration crédit. Ainsi, nous sous-pondérons les titres qui étaient éligibles au programme de rachat d’actifs de la Banque centrale européenne (BCE), principalement les titres BBB, car les niveaux actuels des spreads ne reflètent pas la valeur fondamentale sous-jacente. Les spreads devraient commencer à refléter davantage les fondamentaux et moins ce facteur technique. Nous compensons cela en combinant une surpondération des obligations d’entreprises notées AA et A et des obligations AAA des agences, des obligations sécurisées et des obligations supranationales. Au niveau sectoriel, nous surpondérons les banques, l’automobile, la santé, la technologie, tandis que nous sous-pondérons les biens d'équipement, l’alimentation et les boissons, le pétrole et le gaz et l’immobilier. Nous conservons suffisamment de liquidités disponibles dans le portefeuille, via le segment AAA très liquide de notre portefeuille, afin de profiter de points d’entrée sur les spreads plus attractifs.

A lire aussi: