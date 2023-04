Cible d’inflation et transition énergétique, un risque d’incohérence existe

Alain Henriot, responsable des études économiques à La Banque Postale

Avec la vive poussée de l’inflation observée en 2022, les grandes banques centrales, à l’exception de la Banque du Japon, ont amorcé un net resserrement de leurs politiques monétaires en augmentant leurs taux directeurs et en interrompant leurs achats d’actifs. L’objectif est d’enclencher un ralentissement économique qui permette d’atténuer les pressions inflationnistes. Surtout, les banques centrales veulent à tout prix que les agents économiques croient qu’elles seront capables, dans un laps de temps raisonnable – disons d’ici à fin 2024 –, de ramener l’inflation vers leur cible qui est de 2 % aussi bien pour la Fed que pour la Banque centrale européenne. C’est ce que les économistes appellent « l’ancrage des anticipations d’inflation ». En cas de désancrage, les investisseurs réclameraient une rémunération bien plus élevée de leurs placements obligataires, ce qui tirerait inévitablement vers le haut les taux d’intérêt à long terme. Certains instruments financiers qui permettent de mesurer les anticipations des investisseurs nous indiquent que, malgré la hausse des prix qui a atteint environ 10 % sur un an de part et d’autre de l’Atlantique, ces derniers croient toujours pour le moment en la capacité des banques centrales à ramener l’inflation à 2 % dans les années qui viennent.

D’où vient ce chiffrage des cibles d’inflation des banques centrales ? Il reflète normalement une règle d’équilibre de l’économie qui est que, à long terme, les salaires réels (c’est-à-dire corrigés de l’inflation) doivent progresser comme les gains de productivité, ce qui garantit une stabilité du partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les profits. Comme les gains de productivité sont différents d’un secteur à l’autre – plus élevés normalement dans l’industrie, plus faibles dans certains services –, alors que la progression des salaires est plus homogène, les salaires nominaux augmentent généralement un peu plus vite que les gains de productivité au niveau de l’ensemble de l’économie. Cela se traduit par une hausse des prix (l’inflation). Une cible d’inflation nulle risquerait aussi de générer de temps à autre des périodes de baisse de prix, nuisibles au développement économique. Une cible de 2 % permet ainsi de mettre un peu d’huile dans les rouages de l’économie.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si ces cibles d’inflation doivent rester immuables. Il est notamment désormais admis que la transition énergétique et écologique va être, au cours des prochaines années, source d’une inflation plus élevée (qui commence à être qualifiée de « greenflation ») pour au moins deux raisons. D’une part, l’énergie va pour longtemps coûter plus cher : soit parce que les entreprises vont devoir renouveler leurs outils de production pour les décarboner, ce qui est coûteux, soit parce qu’elles devront s’acquitter d’une taxe carbone au coût croissant (notamment en Europe) si elles conservent pendant un temps un outil de production polluant. Par exemple si des technologies alternatives mettent du temps à émerger – comme pour le transport aérien. Par ailleurs, la transition énergétique et écologique conduit à déclasser une partie du capital parce qu’il n’est plus approprié, par exemple pour la production de sacs plastique aujourd’hui, de moteurs diesel demain, etc. Il est difficile d’estimer ce surcroît d’inflation mais il n’est sans doute pas négligeable.

Si les banques centrales conservent une cible d’inflation identique à celle d’aujourd’hui, elles risquent donc de ramer à contre-courant, avec deux dangers : soit elles ne pourront atteindre leur cible, avec le risque d’un désancrage des anticipations d’inflation, ou alors elles poursuivront une politique monétaire trop restrictive au regard de la situation réelle des économies. Le maintien d’une progression générale des prix autour des cibles actuelles impliquerait de facto une situation quasiment déflationniste dans certains secteurs. Au choc d’offre consécutif à la transition énergétique s’ajouterait une pression sur la demande découlant d’une politique monétaire trop restrictive. L’impact de telles politiques sur la sphère financière ne serait sans doute pas négligeable. Depuis la crise financière de 2008, les banques centrales ont adopté des politiques monétaires très expansionnistes qui ont contribué à gonfler leurs bilans de manière spectaculaire. Pendant plus d’une décennie, cela n’a pas eu d’impact sur les prix des biens et services mais cela a soutenu les marchés financiers et immobiliers. Une politique durablement très restrictive pourrait avoir l’effet inverse.