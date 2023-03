Chute de SVB : les Etats-Unis garantissent les dépôts et HSBC rachète les actifs anglais

Dévoilée ce lundi, la nouvelle promotion du French Tech Next 40/120, qui vise à promouvoir les start-up françaises jugées prometteuses, fait cette année la part belle à l’industrie et à la transition écologique. Parmi les 11 nouveaux entrants dans le Next 40, 7 sociétés répondent à des enjeux environnementaux : Ecovadis (notation RSE), Electra, Zeplug et NW Storm (recharge électrique), Flying Whales (transport aérien en ballon), Innovafeed (élevage d’insectes pour l’alimentation) et Verkor (batteries électriques). Ces trois dernières sont également considérées comme des start-up deeptech et industrielles, actant le fait que la French Tech ne concerne plus seulement les sociétés digitales.