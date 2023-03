Silicon Valley Bank, la banque qui fait trembler les marchés

Il a suffi d’un doute pour faire plonger Wall Street jeudi soir et entraîner dans son sillage les places boursières européennes ainsi que les valeurs bancaires ce vendredi. Un doute créé par les difficultés d’une banque californienne, Silicon Valley Bank. Cette dernière a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars. Sa maison mère SVB Financial Group avait reconnu la veille avoir essuyé des pertes de 1,8 milliard de dollars sur la vente de 21 milliards de titres de dette, représentant près de 80% de son portefeuille.

L’annonce a agi comme un électrochoc, ravivant les craintes sur les effets de la hausse des taux aux Etats-Unis ainsi qu’un possible effet de contagion. Elle a aussi mis en lumière les difficultés traversées par l’industrie du capital-risque technologique outre-Atlantique. Fondée en 1983, Silicon Valley Bank est spécialisée dans le financement «des secteurs innovants aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde», décrit le document d’enregistrement de SVB Financial Group auprès du gendarme boursier américain, la SEC.

A la tête de 212 milliards d’euros d’actifs à la fin 2022, elle fournit du crédit, des solutions de trésorerie, de trade finance et autres produits bancaires aux start-up spécialisées dans les secteurs technologiques, en particulier dans la science et la santé ainsi qu’aux fonds de capital risque (venture capital, VC) et de private equity. Elle compte ainsi parmi sa clientèle la moitié des start-up soutenues par des fonds VC aux Etats-Unis. Le groupe SVB fournit aussi, via ses autres filiales, des services de banque privée et de gestion d’actifs aux professionnels du capital-risque. Il dispose, en outre, d’une banque d’investissement, SVB Securities, active dans tous les métiers du conseil au financement en passant par la recherche actions.

L’effet «kiss cool» de la Tech américaine

L’emballement autour de la Tech de l’autre côté de l’Atlantique a profité au cours des dernières années à la Silicon Valley Bank. Son portefeuille de prêts dédiés aux start-up soutenues par des fonds VC a connu un bond de 77,4% entre 2016 et 2021. Elle subit désormais le ralentissement observé dans ce secteur technologique, en raison notamment des incertitudes macroéconomiques. Son profil de risque est ainsi étroitement lié à la situation financière de ses clients et à leurs besoins de financement. Ces derniers «ont toujours été et continuent d'être imprévisibles, notamment dans un environnement économique chahuté», détaille-t-elle au chapitre des «risques de crédit», dans son document d’enregistrement.

Silicon Valley Bank a récemment pâti de la baisse des dépôts de ses clients, qui ont eu tendance à brûler du cash. «Bien que le déploiement du capital-risque ait suivi nos attentes, la consommation de trésorerie des clients est restée élevée et a encore augmenté en février, ce qui a entraîné des dépôts inférieurs aux prévisions», a expliqué mercredi son patron Greg Becker aux investisseurs.

Des investissements vulnérables à la hausse des taux

SVB Financial Group fait aussi les frais de mauvaises décisions d’investissement, qui l’ont rendu très vulnérable à la hausse des taux. Au plus fort du boom technologique, le groupe a décidé de placer 91 milliards de dollars de dépôts dans des titres à long terme tels que des obligations hypothécaires et des bons du Trésor américain. A l’époque considérés comme sûrs, ces titres ont perdu 15 milliards de dollars depuis que la Réserve fédérale américaine (FED) a augmenté ses taux.

Jeudi, SVB Financial Group a effacé 9,6 milliards de dollars de capitalisation boursière en une séance, ce qui risque encore d’accroître ses difficultés. A en croire le Financial Times, certains fonds de capital-risque échaudés par ces annonces conseilleraient déjà à leurs sociétés en portefeuille de retirer une partie des dépôts logés chez SVB… pour les loger chez la concurrence. Selon l’agence Reuters et la chaîne américaine CNBC, qui citent des sources proches du dossier, sa levée de capital ayant échoué, SVB se serait mis en quête d’un repreneur. Mais la fuite des dépôts risque sérieusement de lui compliquer la tâche.