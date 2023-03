L’électrochoc SVB met les marchés sous tension

Depuis la crise du Covid, suivie par le choc sur les marchés de taux dans un monde où les dettes se sont empilées, les opérateurs craignent un accident majeur de marché, potentiellement systémique, tout en espérant ne jamais le voir. Des chocs comme la liquidation du fonds Archegos, la crise des fonds de pension britanniques gérés en LDI (liability-driven investments) ou la chute de plusieurs acteurs des cryptomonnaies ont jusque-là été facilement absorbés par le marché. Mais cette fois, les choses semblent sérieuses. Les difficultés de la banque américaine SVB (Silicon Valley Bank) ont provoqué une onde de choc sur les marchés jeudi et vendredi, parce qu’il s’agit d’un acteur bancaire tarditionnel, certes de taille moyenne et très spécialisé, mais la secousse souligne la vulnérabilité des banques à la hausse des taux. Avec pour crainte majeure une crise de liquidité, et le spectre de 2008 en toile de fond.

SVB est une banque spécialisée dans les financements aux entreprises technologiques de croissance soutenues par des sociétés de capital-risque, dont elle détient 50% du marché. Face à la ruée de certains clients pour retirer leurs fonds, la banque régionale a vendu un portefeuille d’emprunts d’Etat avec d’importantes pertes du fait de la hausse des taux d’intérêt depuis un an et cherché à éponger ses pertes via une augmentation de capital en vain. Vendredi l’action SVB était suspendue après avoir perdu à nouveau plus de 60% supplémentaires avant l’ouverture du marché. Ses dirigeants cherchent désormais une sortie par la vente. Le régulateur bancaire de Californie a fermé vendredi la banque pour éviter une contagion de la crise. Les déboires de SVB arrivent juste après ceux de Silvergate Capital, qui a mis fin la semaine passée à ses activités.

«Cet épisode sur SVB est emblématique du régime de taux plus élevés pour plus longtemps qui semble à peine débuter, ainsi que des courbes inversées, et une industrie du capital-risque technologique qui a connu des temps beaucoup plus difficiles ces derniers mois», juge Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank, qui décrit cet événement comme la «tempête parfaite» de tout ce dont le marché s’est inquiété dans ce cycle.



Séance volatile

Wall Street était dans le rouge vendredi après avoir chuté jeudi de 1,85% pour l’indice S&P 500 et de 2,05% pour le Nasdaq. La publication des créations d’emplois aux Etats-Unis en février, supérieures aux attentes mais avec une hausse des coûts horaires du travail moins importante, a soulagé un instant les investisseurs avant que la baisse s’accentue de nouveau vendredi. Les anticipations de taux de la Fed lors de sa réunion du 22 mars ont fortement diminué, la probabilité d’une nouvelle hausse de 50 points de base (pb) étant passée sous 50% après avoir bondi jusqu’à plus de 75% dans le sillage des déclarations hawkish de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine.

La baisse des anticipations de taux conjuguée au net regain d’aversion pour le risque a entraîné une détente massive des rendements sur les marchés de taux. Sur le marché américain, celui des Treasuries 10 ans chutait de 19 pb, à 3,73%, tandis que le rendement des emprunts à 2 ans, plus sensible à l’évolution de la politique monétaire, s’effondrait de 25 pb, à 4,64%. Sur le marché européen, le rendement du Bund 10 ans a reculé de 16 pb, à 2,46 pb.

Les places boursières européennes ont terminé en fort repli vendredi, mais au-dessus des points bas de début de journée, le secteur bancaire étant particulièrement touché par la correction. L’indice EuroStoxx 50 a cédé 1,3%. Le CAC 40 et le Dax se sont repliés de la même ampleur. L’indice des valeurs bancaires européennes a chuté de 4% (Stoxx 600 Banks). A Paris, la Société Générale a perdu 4,5% et BNP Paribas 3,8%. A Francfort Deutsche Bank a chuté de 7,35%. Sur le marché américain, les valeurs bancaires continuaient d’être chahutées mais dans une moindre mesure que jeudi. L’indice S&P 500 Banks limitait ses pertes à 0,9%. Mais l’indice KBW des banques régionales, qui avait chuté de 7,7% jeudi, perdait encore 2,2% vendredi. La secrétaire d’Etat au Trésor, Janet Yellen, a indiqué aux parlementaires américains qu’elle était consciente des développements récents et qu’elle surveillait cette situation, indiquant que c’est toujours un «sujet de préoccupation» lorsque les banques subissent des pertes.

Le marché semblait toutefois se stabiliser, et ne pas paniquer, certains profitant de la forte correction subie par certaines banques pour prendre position, estimant que le mouvement était exagéré alors qu’ils jugent le cas de SBV très spécifique. Les analystes ont par ailleurs souligné les bilans solides des grandes banques systémiques. Dans une note publiée vendredi, les experts d’Exane ont affirmé que les difficultés de SVB Financial Group ne relevaient pas d’un «problème systémique» et que l’effet de contagion devrait être limité sur les banques européennes, a rapporté Reuters. «Comme leurs homologues américaines, les banques européennes ont progressivement mis sur le marché leurs portefeuilles d’obligations au fur et à mesure que les taux augmentaient, sans impact significatif sur les ratios de fonds propres ‘common equity tier one’ (CET1) car la sensibilité est faible. Le système reste robuste et sain», jugent-ils.

Steven Zeng, analyste chez Deutsche Bank, a également estimé que le cas de SVB était spécifique. «Suite au fiasco de SVB, de nombreux investisseurs se sont interrogés sur la position de liquidité dans l’ensemble du secteur bancaire et pour chaque banque, relève-t-il. Les données trimestrielles les plus récentes suggèrent que plusieurs facteurs ont pu contribuer à une position de liquidité affaiblie chez SVB : une part élevée de dépôts non rémunérés, qui a entraîné des retraits, une baisse du niveau des réserves dans le système et une augmentation de la concentration des réserves dans les plus grandes banques.» Ce que ne partagent pas toutes les banques, surtout les plus importantes, qui ont notamment des niveaux de cash plus élevés ou des portefeuilles d’actifs plus diversifiés que les seuls emprunts d’Etat.

L’indice Vix de volatilité implicite du S&P 500 accentuait toutefois sa hausse vendredi à plus de 26 après avoir déjà bondi jeudi. Il était sous 20 mercredi. Signe que les investisseurs cherchent à acheter de la protection face à une situation qui n’est sans doute pas stabilisée. Chacun cherche désormais quel sera le prochain domino à tomber. Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée chez CPR AM, s’étonnait cette semaine lors d’une conférence de la forte disparité récente entre la volatilité des taux, qui est repartie en nette hausse (indice MOVE), et celle des actions (indice Vix) qui évoluait peu. Le ratio entre les deux étant revenu à près de 7 récemment, contre 5 mi-février. Une situation anormale.

Les opérateurs ont régulièrement rappelé ces derniers mois que les cycles de hausse des taux de la Fedprovoquent toujours des accidents dans les marchés. «Est-ce une autre mini-oscillation sur ce front ou le début de quelque chose de plus grand ? Difficile à dire, mais nous serions stupéfaits s’il n’y avait pas beaucoup plus de victimes de ce cycle d’expansion et de récession», craint le stratégiste de DB d’autant que l’économie n’est pas encore en récession…