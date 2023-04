Christine Lagarde juge l’inflation bien trop élevée en zone euro

S’exprimant dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, Christine Lagarde a déclaré jeudi que l’inflation dans la zone euro restait «beaucoup trop élevée» et devait être ramenée vers l’objectif de 2% de l’institution, ce qui présage une nouvelle hausse marquée des taux de la banque centrale européenne (BCE) à l’issue de sa prochaine réunion le 2 février. La présidente de la BCE a également souligné que l’actualité relative à l’activité économique «était devenue beaucoup plus favorable ces dernières semaines», laissant espérer que la zone euro évite une récession en ce début d’année. L’année en cours «ne sera pas brillante mais bien meilleure que ce que l’on craignait», a ajouté la dirigeante. Les marchés du travail, en Europe en particulier, «n’ont jamais été aussi dynamiques» avec un nombre de chômeurs «au plus bas par rapport à ce que nous avons eu au cours des vingt dernières années», a-t-elle souligné. Les actions européennes ont clôturé la séance sur leur plus forte baisse depuis le 1er janvier dernier, avec un recul de 1,9% pour l’indice Euro Stoxx 50, de 1,86% pour le CAC 40 à Paris et de 1,71% pour le DAX à Francfort.