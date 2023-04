Bruxelles lance un nouvel appel à l’Italie sur le fonds de sauvetage européen

L’Italie reste le seul Etat de la zone euro à ne pas avoir ratifié la réforme du Mécanisme européen de stabilité (MES), et cela commence à irriter les dirigeants européens. Vendredi dans une interview à CNBC, c’est le directeur général du MES lui-même qui a lancé un nouvel appel au pays dirigé par Giorgia Meloni : «Je pense que beaucoup d’explications sont nécessaires [autour du fait que le traité révisé serait particulièrement utile en cas de turbulences, nldr]. En même temps, je n’arrête pas de dire au gouvernement italien que c’est à lui, évidemment, de convaincre son parlement, et c’est un pays souverain. Et malheureusement, si l’Italie ne ratifiait pas, elle bloquerait les 19 autres. Donc je compte et j’attends de l’Italie qu’elle fasse preuve de solidarité avec les autres», a insisté Pierre Gramegna, après avoir précisé être toujours «dialogue avec l’Italie».

En janvier, le Luxembourgeois avait fait état de «réunions constructives» avec les dirigeants transalpins. Après un non catégorique en décembre, la présidente du Conseil italien avait alors, dans le cadre des échanges avec Bruxelles autour des aides européennes, modéré ses propos et évoqué un projet de ratification. Mais des analystes politiques et la Ligue de Matteo Salvini ont rappelé, notamment à l’occasion des élections régionales de février, que la première ministre risquait de remettre en cause les principes souverainistes de son parti (Fratelli d’Italia). Et elle n’a plus avancé sur le sujet malgré les rappels, notamment du président de l’Eurogroupe (Pascal Donohoe) fin mars, ou du Fonds monétaire international (FMI) la semaine dernière.

A lire aussi:

Levier de négociation ?

Le 18 mars, les turbulences bancaires liées à SVB et à Credit Suisse avaient aussi fait remonter des questions des députés italiens en lien avec le fait que la réforme du MES lui donnera un rôle de filet de sécurité pour le Fonds de résolution unique (FRU/SRF) sur les banques européennes. Et Giorgia Meloni avait même plutôt fait marche arrière : «tant qu’il y aura un gouvernement dirigé par moi, l’Italie ne pourra jamais accéder au MES (…). Le gouvernement a reçu mandat du Parlement de ne pas ratifier la réforme en l’absence d’un cadre réglementaire clair», avait-elle ajouté, en référence aux idées également avancées par le ministre de l’Economie Giancarlo Giorgetti selon lesquelles il faudrait d’autres modifications avant de trancher la question…

Beaucoup présument que le blocage actuel sert les négociations de l’Italie sur d’autres sujets, comme sur le Pacte de stabilité de croissance (PSC), voire sur l’Union bancaire et un hypothétique dispositif européen de garantie des dépôts (Edis), qui pourrait soulager les Etats en cas de crise bancaire mais reste bloqué du côté de l’Allemagne, rappelait ce lundi le quotidien La Repubblica…

Créé en 2012 comme fonds de sauvetage des Etats en pleine crise de la zone euro, le MES emprunte sur les marchés (jusqu’à 500 milliards d’euros) pour fournir des prêts à taux bonifié aux Etats en difficulté. Ceux-ci doivent en contrepartie mettre en œuvre des réformes structurelles pour améliorer leur compétitivité et leurs finances, comme en Grèce. La réforme fait depuis longtemps l’objet d’une certaine méfiance en Italie, car elle simplifierait, au travers de nouvelles clauses d’action collective (CAC) avec «agrégation unique», le système de vote des créanciers obligataires en vue d’une résolution contraignante et potentiellement stigmatisante pour le pays affaibli.

Dans sa nouvelle version, le MES deviendrait l’opérateur du FRU/SRF et pourrait en outre, en cas de besoin urgent lié à une très grosse résolution bancaire sous forme de prêts, jusqu’à doubler la garantie apportée par le fonds de sauvetage des banques.

A lire aussi: