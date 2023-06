Bercy présente ses pistes pour contenir le budget de la France

«Croissance, travail, économies». C’est ainsi que le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a résumé les ressorts de politique de réduction de la dépense publique de la France, dans son discours d’ouverture des assises des finances publiques qui se sont tenues le 19 juin à Bercy. Le gouvernement français est désireux de présenter une trajectoire de désendettement crédible aux yeux de la Commission, de ses partenaires économiques et des agences de notation, alors que l’examen du projet de loi Industrie verte et son programme ambitieux de financement de la transition écologique débute le 20 juin en séance publique au Sénat. «Nous n’avons pas à opposer désendettement et investissement. Au contraire, la maîtrise de la dette est une condition indispensable pour préparer l’avenir», a justifié la Première ministre Elisabeth Borne.

A court terme, Bruno Le Maire souhaite maintenir le déficit budgétaire dans les clous du Pacte de stabilité, à -4,9%, avec trois mesures : l’arrêt du bouclier énergétique ; l’annulation d’une partie des crédits «gelés et mis en réserve pour 2023», et «l’annulation des chèques exceptionnels». Pour rappel, la Cour des comptes anticipait en mars 2023 un déficit budgétaire de 5% pour 2023 en raison principalement du tassement de la croissance, de dépenses de bouclier énergétique encore élevées et d’un ralentissement de l’augmentation des prélèvements obligatoires. Les prévisions de croissance pour la France ont été depuis revues à la baisse, à 0,6% contre 1% à la date de publication du rapport de la Cour des comptes.

Mettre un coup d’arrêt à la hausse des dépenses publiques

Plus récemment, la Commission européenne a souligné la tendance haussière de la dépense publique française. «En 2022, les dépenses publiques de la France, à 58,1 % du PIB, sont restées les plus élevées de l’UE, bien au-dessus de la moyenne de l’UE de 49,8 % du PIB. Et, selon les prévisions du printemps 2023 de la Commission, elles devraient le rester tout au long de 2023 et 2024. Les problèmes de soutenabilité de la dette publique sont toujours jugés élevés à moyen terme, les projections de la dette publique affichant à nouveau une tendance à la hausse, même si la baisse prévue des dépenses liées au vieillissement contribuent à atténuer ces défis à long terme», peut-on lire dans le rapport consacré à la France dans le cadre du semestre européen, publié le 23 mai dernier.

A moyen terme, Bercy souhaite réaliser 10 milliards d’euros d’économies supplémentaires afin de ramener le déficit français sous la barre des 3% en 2027, conformément à la trajectoire présentée dans le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2023-2027, qui n’a pas encore été adoptée, et dont les hypothèses étaient jugées «trop optimistes» par la Cour des comptes.

«Pour accélérer le désendettement de notre pays, nous ne tomberons ni dans la facilité des hausses d’impôts, ni dans l’erreur du coup de rabot», a déclaré Elisabeth Borne. Les propositions de Bercy ciblent en priorité les dépenses de santé, qui représentent 50% de la dépense publique. «En 2022, nous avons eu 8,8 millions d’arrêts maladie, contre 6,4 millions dix ans plus tôt. C’est une hausse de plus de 30%, qui nous a conduits en 2022 à dépenser au total 16 milliards d’euros», a précisé le ministre de l’Economie. Le ministre a également rappelé la fin du dispositif Pinel dans le logement et le recalibrage du prêt à taux zéro, deux mesures qui avaient déjà été annoncées. L’épineuse question de la réduction des dépenses dans les administrations et les collectivités locales sera également abordée, dans le cadre de concertations déjà engagées depuis six mois. Un haut conseil des finances publiques locales, destiné à compléter «utilement» le comité des finances publiques locales, pourrait voir le jour si la proposition de Bercy était retenue.