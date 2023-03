Bénéfices: les entreprises cotées ont mangé leur pain blanc

La saison des résultats bat son plein. Près de la moitié des entreprises européennes ont déjà publié leurs bénéfices du quatrième trimestre de 2022 et donné leurs prévisions pour cette année et sept entreprises sur dix l’ont fait aux Etats-Unis. Les chiffres et les perspectives sont conformes aux attentes ce qui a permis aux marchés actions de poursuivre leur rallye ces dernières semaines ou tout du moins de ne pas l’inverser totalement. Malgré sa baisse récente de 2,7%, alors que les investisseurs s’interrogent de nouveau sur l’impact du resserrement monétaire sur la croissance, l’indice S&P 500 a gagné 2% depuis le début de la saison des résultats. En Europe, l’indice Stoxx 600 gagne plus de 1%, après un rallye de plus de 7% depuis le début de l’année. «La faiblesse des résultats était déjà largement attendue et un rallye était probable compte tenu de l’historique des saisons des résultats et du positionnement bas des investisseurs», souligne Binky Chadha, stratégiste chez Deutsche Bank.

Comme attendu, les résultats du quatrième trimestre sont en repli aux Etats-Unis par rapport au même trimestre en 2021 pour la première fois depuis la pandémie de Covid, à -4%. De plus, pour la première fois depuis la crise financière, les résultats sont globalement inférieurs aux attentes des analystes (+5% en moyenne entre 2006 et 2019) mais uniquement en raison des mauvais résultats de certaines grandes capitalisations.

Le pourcentage d’entreprises (71%) ayant battu le consensus (+3,4% en moyenne par rapport au consensus) est dans la norme historique. Les grandes valeurs de croissance et la tech ont largement manqué les prévisions (-7,3%), indique Binky Chadha. Apple, Alphabet (la maison-mère de Google) et Amazon ont déçu le marché. Les banques américaines ont également affiché des résultats décevants. Ce qui a pesé sur la tendance. Les majors pétrolières ont affiché des profits records aidées par la hausse des prix du baril de brut mais inférieurs aux attentes.

Si la croissance reste soutenue, les marges commencent à subir l’impact de la hausse des coûts. Même en excluant les profits des banques et du secteur de l’énergie, la tendance reste négative avec une baisse de 2,5% des bénéfices au dernier trimestre. Cette tendance est visible déjà depuis trois trimestres, note Binky Chadha qui estime à 5,3% la baisse par rapport au pic du premier trimestre 2022. Il juge toutefois ce rythme très progressif et loin de ce que l’on peut constater lors des phases de récession.

«C’est en ligne avec le ralentissement des indicateurs avancés comme l’ISM qui est tombé sous 50 (en zone de contraction), mais loin d’une baisse récessive. Les bénéfices ont été très élevés à la fin de la reprise post-pandémique par rapport à une tendance normale, et le lent déclin a maintenant sans doute retiré ce surplus», indique le stratégiste de DB.

L’Europe surperforme

Si la tendance est également à la décélération en Europe, les bénéfices surprennent plus largement à la hausse (+5% par rapport au consensus) et ont continué de progresser au dernier trimestre 2022, à 2% en moyenne. Hors secteur de l’énergie (bénéfices en hausse de 24% en moyenne en Europe), les bénéfices sont toutefois en baisse de 4% sur le Vieux Continent et de 7% aux Etats-Unis.

«Les meilleurs résultats en Europe sont dus aux valeurs cycliques qui se sont améliorées par rapport au début de la saison», relève Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays. Les banques françaises et espagnoles ont affiché de très bons résultats, aidées par une conjoncture de taux plus favorable. «Les financières ont livré de solides résultats supérieurs aux attentes, tirant les statistiques du marché global à la hausse, ajoute Emmanuel Cau. Les résultats du secteur de l’énergie ont également été meilleurs que le marché jusqu'à présent.» Vinci, Legrand, Infineon, ST Microelectronics, Bosch, entre autres, ont également battu les consensus.

Ceci explique en grande partie la meilleure performance par rapport au marché américain. Les stratégistes d’UBS notent que les bonnes surprises sur les comptes annuels sont principalement le fait des grandes capitalisations. Car globalement, comme sur le marché américain, le momentum des résultats décélère nettement. Certains secteurs déçoivent. C’est le cas de la consommation durable (baisse de la demande avec le recul du pouvoir d’achat), de l’alimentation, des utilities ou de la distribution (mauvais résultats de H&M, avertissement de Fnac Darty…).

Les analystes ont commencé à revoir en baisse leurs prévisions pour 2023. Mais ils prévoient toujours une croissance de 1%. La perspective d’un ralentissement modéré et non d’une récession a quelque peu rassuré les opérateurs, avec notamment l’espoir d’un soutien lié à la reprise en Chine. La baisse de l’inflation totale, avec le repli des prix de l’énergie, conforte l’optimisme.

«Les opinions sur l'économie (des dirigeants d’entreprises) se sont légèrement améliorées depuis les points bas, note le stratégiste de Barclays à la lecture des prévisions données pendant la publication des résultats. La réouverture rapide en Chine a probablement quelque peu contribué à la hausse, alors que davantage d’entreprises parlent désormais de manière positive en Europe par rapport aux derniers trimestres. Cependant, les prévisions s’orientent à la baisse, soulignant la faiblesse de la demande et la pression croissante sur les marges.» Avec une attention particulière sur la hausse des salaires. Les stratégistes d’UBS s’attendent à ce que le consensus des résultats s’oriente davantage à la baisse. Ils anticipent un recul des bénéfices cette année de 8 à 10%.