BBVA et Bank of Cyprus rouvrent le marché en euro des dettes AT1

C’était attendu, mais peut-être pas si tôt. Le marché primaire européen des dettes subordonnées Additional Tier 1 (AT1) s’est rouvert mardi avec deux émissions. Une première de la banque espagnole BBVA SA pour 1 milliard d’euros avec un rendement de 8,75% et un taux de sursouscription de 2 fois le montant recherché. Une seconde de la Bank of Cyprus pour 220 millions d’euros avec un rendement de 12,50% et un taux de sursouscription de plus de 12 fois.

«On pouvait être surpris que les émissions redémarrent avec Bank of Cyprus, commente Elisa Belgacem, responsable de la Recherche multi-actifs quant et stratégiste crédit chez Generali Insurance Asset Management (GIAM). On peut parler d’un succès, même si le marché s’est révélé plus modéré sur BBVA, qui émet peu au-dessous de ce que lui aurait coûté le non-remboursement à la date de ‘call’ prévue cette année (7,86%, ndlr), mais un peu au-dessus de ce qu’un AT1 lui coûtait avant le sauvetage de Credit Suisse.»

Plus de risque, plus de prime

Hormis une dette placée par l’allemande DZ Hypo auprès de ses caisses régionales fin mai, aucune émission publique d’AT1 en euro n'était sortie depuis le sauvetage de Credit Suisse. Le 19 mars, la Confédération helvétique avait soutenu un rachat des actions de la banque pour 3 milliards de francs suisses par UBS, en imposant dans le même temps l’annulation des 16 milliards d’obligations AT1, pourtant normalement prioritaires sur les actionnaires. Les dettes perpétuelles AT1, également appelées CoCos en Europe, car convertibles en capital ou amortissables quand les fonds propres de base (CET1) de la banque descendent en dessous de 5,125% ou de 7%, avaient été créées post-2008 pour renforcer le ratio CET1 avec un «coussin supplémentaire». Et donc protéger les créanciers seniors, mais pas les actionnaires...

Cet épisode noir pour la classe d’actif avait obligé les régulateurs européens à communiquer sur le fait que les porteurs d’AT1 ne pourraient être plus mal traités que les actionnaires dans l’Union européenne (UE). Depuis, la banque japonaise Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) a rouvert le marché en Asie-Pacifique le 19 avril avec un AT1 de 140 milliards de yens (rendements de 1,71% et 2,18% selon les dates de «call»). Elle a été suivie le 17 mai par la Commonwealth Bank of Australia (CBA) pour 1,55 milliard de dollars australiens (3%), puis le 29 mai par Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pour 570 milliards de yens (2,13%).

Entretemps, deux mauvaises nouvelles ont un peu refroidi le marché. Les porteurs d’AT1 ont été déclarés non éligibles au remboursement prévu par les protections contre un défaut de crédit (CDS) sur les dettes subordonnées de Credit Suisse. Et la probabilité de réformes réglementaires européennes pour rendre ces titres plus attractifs au travers des mécanismes de distribution s’est éloignée.

Les rendements moyens des AT1 en euros n’avaient pas rallié leur niveau de début mars sur le marché secondaire, restant entre 10% et 11% en mai, et même début juin. «Pour des grandes banques européennes, cela représentait une prime notable sur la qualité de crédit par rapport au rendement d’obligations corporates ‘high yield’ également notées B, mais portant sur de plus petites entreprises exposées à l’approche d’une récession, poursuit la spécialiste de GIAM. Il fallait que le marché primaire se rouvre pour rassurer sur la liquidité. Autour de 10% de rendement avec un coupon fiscalement déductible de l’IS dans la plupart des pays européens, on peut estimer que cela redevenait moins cher que le coût de l’equity pour les émetteurs.»

En attente des prochains «calls»

Certains craignaient qu’il faille attendre la prochaine dette AT1 confrontée à sa date de remboursement anticipé (call) – par exemple chez Barclays, Caixabank, Société Générale ou Santander - pour voir si la banque concernée allait tenter ou non d’émettre un nouveau titre. L’usage est de rembourser pour donner de la liquidité aux investisseurs à la date prévue. Sauf en cas de désaccord du superviseur pour raison prudentielle, et sauf si le rendement à payer au marché pour réémettre est plus coûteux que celui après la réinitialisation liée à un «non call» (spread initial plus taux de référence réactualisé). Malgré un coût d’émission encore assez élevé, «il devrait y avoir selon nous moins de ‘non call’ que ce que valorise le marché, nuance Elisa Belgacem. Certaines structures à taux fixe (Fxd-to-Fxd) permettent que le coupon reste bon pour les investisseurs après un non-remboursement, mais d’autres à taux variable (Fxd-to-FRN) prévoient un nouveau calcul périodique, par exemple annuel, qui peut le rendre moins intéressant si le taux de référence (swap à 5 ans) rebaisse les mois d’après.»

A lire aussi:

A lire aussi: