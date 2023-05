«Avec la récession qui se profile, nous ne voulons pas ajouter du risque dans nos portefeuilles»

L’Agefi : Vous êtes revenue à «neutre» sur la classe d’actifs crédit. Pourquoi cette prudence ?

Eléonore Bunel : Nous avons récemment opté pour un positionnement plus défensif, car, dans notre scénario macroéconomique, nous attribuons une probabilité assez forte de récession, que nous voyons dès le troisième ou quatrième trimestre cette année, soit un à deux trimestres avant notre précédente prévision. Chaque fois que nous avons eu un resserrement monétaire et un resserrement des conditions financières de l’ampleur de celui que nous avons aujourd’hui, cela a toujours été suivi par une récession. Il se peut qu’elle arrive au ralenti. Mais la plupart des indicateurs nous montrent qu’elle est fort probable. La chute des permis de construire aux Etats-Unis, de l’indice de confiance du Conference Board, et le bond des inscriptions au chômage hebdomadaires depuis le début de l’année en témoignent. Seule la bonne tenue des résultats des entreprises donne un signal inverse. En Europe également, la conjoncture commence à se dégrader malgré des indicateurs PMI élevés, mais uniquement soutenus par les services, alors que l’industrie semble déjà en récession.

Comment cela se traduit-il dans votre positionnement ?

L’idée est de protéger les portefeuilles tout en profitant d’un portage élevé qui amortira tout excès de volatilité. Nous avons donc un positionnement défensif sur les actifs les plus risqués : les émetteurs high yield [HY] et les obligations subordonnées des banques AT1 [additional tier 1]. Nous sommes d’autant plus prudents sur le HY, que les spreads, qui se sont resserrés en moyenne de 50 points de base [pb] depuis le début de l’année, nous paraissent un peu trop tendus. La dynamique de rating semble en outre s’inverser, avec davantage de dégradations de notations de crédit que de relèvements. Nous avons peut-être atteint un pic sur le HY. Dans la perspective de la récession qui se profile, nous n’avons pas envie d’ajouter du risque dans nos portefeuilles, d’autant que certains émetteurs ou structures, plus défensifs, offrent des rendements significatifs. Nous allons par exemple privilégier les subordonnées financières d’émetteurs solides avec un rating investment grade [IG]. C’est le cas des Tier 2 «callable», qui traitent comme si l’émetteur n’allait pas rappeler ces obligations au moment des calls. Or, ce sont le plus souvent des champions nationaux avec une probabilité de call très élevée. Nous attendons un écartement des spreads sur le marché à moyen terme, peut-être sur les niveaux d’octobre dernier, pour revenir offensifs sur le marché du crédit. Nous sommes déjà positionnés «long» en termes de duration taux, en lien avec cette récession attendue.◆

