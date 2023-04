UBS reste dans le brouillard quant à son avenir avec Credit Suisse

En dépit des déclarations très optimistes de son nouveau directeur général Sergio Ermotti, UBS continue de laisser planer le doute sur sa capacité à tirer profit de l’intégration de Credit Suisse. Appelé à la rescousse pour mener à bien cette opération, le capitaine du futur mastodonte bancaire helvétique estime qu’elle «présente une opportunité unique de créer de la valeur significative à long terme pour toutes les parties prenantes». Pour l’heure, les résultats publiés par Credit Suisse et UBS au premier trimestre n’invitent toutefois pas à l’enthousiasme.

Tandis que la première a révélé lundi avoir continué à subir d’importants retraits de ses clients, y compris après l’annonce du sauvetage par sa rivale, la seconde a publié ce mardi un bénéfice net en baisse de 52%, unanimement jugé décevant. A 1 milliard de dollars, il s’établit en deçà du consensus attendu à 1,7 milliard. Il s’agit du profit le plus faible enregistré par UBS en plus de trois ans. Son titre était automatiquement sanctionné en Bourse mardi matin après cette publication, plongeant de 5,4% pour finir en baisse de 2,17%.

Ce résultat a surtout été plombé par un litige vieux de 15 ans aux Etats-Unis concernant les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), pour lequel UBS a passé une provision de 721 millions de dollars. Un montant plus élevé qu’attendu.

Le marché, qui guettait des signaux positifs sur l’intégration de Credit Suisse, est resté sur sa faim. La direction d’UBS s’est, en effet, contentée de préciser le calendrier : le rachat devrait être finalisé au second trimestre, probablement en mai. Elle n’a, en revanche, donné aucun détail concernant les charges de restructuration, les suppressions d’emplois ou les perspectives.

Des résultats gonflés au deuxième trimestre

Les premiers chiffres combinés du nouvel ensemble au deuxième trimestre pourraient être artificiellement gonflés par «un gain substantiel» réalisé grâce aux écarts d’acquisitions négatifs sur l’opération de rachat, a annoncé UBS, sans préciser de chiffre. Mais l’intégration complexe de Credit Suisse, qui pourrait prendre jusqu’à quatre ans, a averti son président Colm Kelleher, laisse de nombreuses questions en suspens.

Le leader mondial de la gestion de fortune avait profité au second semestre 2022 de la crise de confiance dont était victime son rival. Au premier trimestre 2023, il a collecté 78 milliards de dollars d’actifs, dont 7 milliards dans les dix jours qui ont suivi l’annonce du sauvetage de Credit Suisse. Ces fonds «ne proviennent pas seulement de Credit Suisse, mais de nouveaux clients, en particulier aux Etats-Unis», a précisé Sergio Ermotti.

Retenir les clients en gestion de fortune

S’il se targue de former grâce à Credit Suisse un nouveau géant de la gestion de fortune totalisant 3.400 milliards de dollars d’actifs, l’opération ne peut se résumer à une simple addition. L’un des défis majeurs pour le nouvel UBS sera de retenir les clients, dans un climat où les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques sont toujours fortes. L’annonce du sauvetage n’a pas suffi à enrayer la fuite des clients chez Credit Suisse, qui a encore vu s’échapper 53 milliards de dollars d’actifs au premier trimestre. Tous ne se sont pas réfugiés chez UBS pour autant.

«Les grandes fortunes sont multibancarisées et beaucoup détiennent à la fois des comptes chez UBS et chez Credit Suisse. Son rachat va d’abord profiter aux banques privées suisses comme Pictet et Lombard Odier. Beaucoup de clients risquent également de se tourner vers des banques américaines comme JPMorgan, et s’ils ne peuvent pas, ils se tourneront vers des acteurs européens comme les banques françaises», analyse un banquier de la place de Paris.

UBS devra aussi gérer l’intégration de la banque d’investissement de Credit Suisse, dont une partie des actifs logés au sein d’une bad bank interne (non core unit) sont amenés à être gérés en extinction. Credit Suisse a une activité plus importante dans le trading de produits de taux (fixed income) et est historiquement plus présente sur les marchés de capitaux à effet de levier qu’UBS. Le nouvel ensemble compte réduire la voilure, la banque d’investissement ne devant peser que 25% des actifs pondérés des risques du groupe, a-t-il déjà annoncé. Le contexte macroéconomique n’est toujours pas propice à ces activités. «Les clients sont averses aux risques», a souligné Sergio Ermotti. Au premier trimestre 2023, UBS a enregistré des revenus en baisse de 19% dans sa banque d’investissement, à 2,35 milliards de dollars.