Malgré l’inflation, le surendettement a reculé en 2022

Les chiffres surprennent : en 2022, année marquée par une forte inflation, le surendettement a continué de reculer en France. Selon l’Observatoire de l’inclusion bancaire, qui fête ses 10 ans, le nombre de dossiers déposés auprès de la Banque de France (113 081) a reculé de 7% par rapport à 2021. Par rapport à 2014, il s’agit même d’une baisse de 50%.

Un recul qui peut sembler « paradoxal » au regard du ralentissement économique et de l’inflation élevée, reconnaît volontiers la Banque de France qui pilote l’Observatoire. « Les associations (ndlr : membres de l’Observatoire) font état de situations d’exclusion et de privation, alors que les indicateurs quantitatifs sont rassurants. Cela a fait l’objet de débats intenses au sein de l’Observatoire et nous allons mener une analyse qualitative de terrain pour étudier si des mesures renforcées sont nécessaires », précise le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau.

Bonne tenue de l’emploi

Selon lui, la baisse observée en 2022 est attribuable à plusieurs phénomènes : l’efficacité de l’action collective en matière de prévention, la hausse des budgets de l’action sociale et le rôle des centres communaux d’action sociale, les arbitrages que réalisent les ménages eux-mêmes dans leurs dépenses, mais aussi la bonne tenue du marché de l’emploi qui résiste en dépit du ralentissement économique.

Ce dernier facteur devrait continuer à endiguer la progression du surendettement en 2023, malgré la hausse passagère observée en début d’année. « A ce stade de l’année, nous semblons avoir atteint un point bas », commente le gouverneur, qui se félicite, par ailleurs, de « disposer en France d’un dispositif complet de lutte contre le surendettement ».

Le droit au compte, instauré par la première loi bancaire en 1984, a connu lui aussi une relative stabilité avec 27.564 établissements désignés par la Banque de France en 2022. Il s’agit d’une légère baisse de 2% par rapport à 2021 et de 45% par rapport à 2017. La Banque de France constate « une mise en œuvre globalement satisfaisante, mais avec des problématiques persistantes d’obtention de la lettre de refus auprès des banques ou de délais de mise en œuvre ». Le décret adopté en juin 2022 a permis de simplifier la procédure pour les Français concernés en considérant que l’absence de réponse d’une banque dans un délai de 15 jours équivaut au refus d’ouvrir un compte, ce qui n’exonère pas les banques de leur responsabilité, rappelle le gouverneur.

Des clients fragiles mieux détectés...

La Banque de France se félicite par ailleurs des progrès en matière de détection des clients en situation de fragilité financière. Ils étaient 4,1 millions à fin 2022, soit une progression de 14%. Alors que 11% d’entre elles sont automatiquement détectées du fait de leur inscription au fichier des incidents de paiement, 89% ont été détectées via les critères de prévention appliqués par les banques qui tiennent compte du nombre d’incidents sur les comptes et des ressources des clients.

L’offre spécifique pour la clientèle fragile (OCF), qui plafonne notamment les frais d’incident à 20 euros par mois et 200 euros par an, est davantage distribuée. A fin 2022, l’Observatoire a recensé 830.000 bénéficiaires, soit une hausse de 20% sur un an et de 136% depuis 2017. L’objectif de 500.000, que les banques s’étaient fixé en 2019, est ainsi largement dépassé.

... et moins facturés

La Banque de France constate que cette offre réglementée contribue à la baisse des frais d’incident : 42 euros sur l’année en moyenne pour les clients bénéficiaires de l’OCF. Les efforts individuels des banques à destination de cette clientèle y contribuent également. Au printemps 2022, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale avait abaissé le tarif de son offre pour la clientèle fragile à 1 euro par mois en l’exonérant de tout frais d’incident.

Sommés par le ministre de l’Economie de limiter la hausse de leurs frais bancaires, l’ensemble des établissements lui avaient emboîté le pas, s’engageant par la voix de la Fédération bancaire française (FBF) à facturer l’offre clientèle fragile à 1 euro par mois. Quelques banques, à l’instar de LCL, avaient également décidé de les exonérer de frais d’incident. Le gouverneur de la Banque de France « ne constate pas de dégradation de la qualité de l’offre destinée à la clientèle fragile avec la baisse du tarif ». Dans le contexte inflationniste, les réseaux bancaires continuent le travail de prévention, constate encore la Banque de France, qui entend rester vigilante à l’évolution des situations de fragilité financière.