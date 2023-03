Les institutionnels déclinent leurs propositions face à la nouvelle donne économique

A nouveau paradigme, nouvelles actions. L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) qui doit présenter ses vœux ce mardi soir à la communauté financière et aux décideurs, décline 19 propositions pour faire face au nouvel environnement macroéconomique dans le cadre d’une «déclaration de rentrée 2023».«Nous travaillons dans des systèmes et des organisations de nos métiers et des marchés financiers qui ont été adaptés à un certain ordre économique et financier mondial. Cet ordre connaît depuis deux ans des ruptures et voit l’apparition de phénomènes oubliés, l’inflation, ou d’innovations techniques qui transforment complètement et modifieront radicalement son organisation. Nous devons donc nous adapter résolument à cette nouvelle donne», explique à L’Agefi Hubert Rodarie, président de l’Af2i. L’Af2i revendique le fait que la gestion à long terme des engagements de ses membres (assureurs, mutuelles, caisses de retraite, etc), issus en grande partie de l'épargne et des cotisations des Français, fait partie du pacte social de la nation, avec un rôle stabilisant du système via la protection financière des personnes. Un nouveau cadre macroéconomique et financier serait donc indispensable pour assurer la pérennité de ce pacte social avec comme idée sous-jacente de l’intégrer dans le pacte social européen et de le faire mieux accepter par les populations. L’association rassemble 82 membres revendiquant près de 3.000 milliards d’euros sous gestion. Ses propositions tournent autour de trois axes: la promotion de l’investissement de long terme, un rapprochement avec les entreprises et enfin, la maîtrise de l’innovation financière. Concernant le premier pôle de propositions, il reprend quelques vieilles demandes de quasiment toutes les institutions financières: enlever la partie réglementaire qui bride les investissements de long terme qui serait contenue dans la directive Solvabilite 2, les normes comptables IFRS, etc. La fiscalité favorable au long terme est aussi ciblée, tout comme le renforcement de la capitalisation pour les retraites ou la prévoyance «Redonner du temps» aux investissements Sur le deuxième axe concernant le rapprochement avec les entreprises, il est question ici de viser une meilleure cohérence et efficacité des flux financiers dans la durée. En d’autres termes, si l’on veut ré-industraliser la France et l’Europe, il faut «redonner du temps» aux investissements alors que selon l’Af2i, les normes comptables et prudentielles ont fait tout l’inverse. L’association reprend une des idées de la CDC de créer une catégorie FCPR de long terme (soit 20 ans) et qui serait accessible au plus grand nombre. Elle demande aussi à faciliter la création de sociétés d’investissement de participations industrielles au sein et entre les institutions, ou encore faciliter la comptabilisation des investissements à long terme en coûts amortis et la mutualisation des performances des portefeuilles. Concernant l’innovation financière, l’Af2i se montre très favorable au lancement d’une monnaie numérique de banque centrale de gros. Elle aurait l’avantage pour les institutions financières de sécuriser des liquidités et de facto alléger les contraintes liées au risque de contrepartie. L’association réclame aussi la création d’une caisse semi-publique de réassurance et/ou de garantie pour des investissements à long terme ciblés comme l'énergie, les infrastructures, les innovations technologiques et la transition climatique. L’association espère qu’avec ce «diagnostic», elle sera rejointe par d’autres initiatives.