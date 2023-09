Les conseillers indépendants restent confiants sur leur compétitivité

Un bon produit au bon prix. Le rapport qualité/prix est devenu un des chevaux de bataille des assureurs vie et des distributeurs. Lors de la présentation de son rapport annuel au mois de mai dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a confirmé que les clients finaux devraient disposer de toutes les clés pour pouvoir évaluer correctement l’adéquation des frais qu’ils payent avec le service qui leur est rendu.

L’ACPR veut ainsi appliquer les travaux liés à la «value for money» (le rapport qualité/prix) sur lequel l’autorité avait alerté les professionnels de l’assurance il y a maintenant plus d’un an. En décembre 2022, lors de sa conférence annuelle, l’ACPR avait déjà déclaré que «tous les signaux semblent donc indiquer qu’un mouvement des professionnels serait opportun, voire nécessaire. Ce mouvement devrait se caractériser par une double exigence de transparence et d’autoévaluation». Le temps est maintenant à l’action et les assureurs ont communiqué sur la manière dont ils allaient appliquer les recommandations des autorités de contrôle. Ils devraient commencer à déréférencer les unités de compte ne présentant pas un rapport de prix/performance satisfaisant au premier trimestre 2024.

Les gestionnaires en première ligne

Concrètement, chaque année, les assureurs et distributeurs devront d’abord examiner le niveau de frais des unités de compte. Si ces frais sont supérieurs d’un tiers à la moyenne prélevée sur leur catégorie, un examen devra alors être conduit afin de déterminer si ce coût est en adéquation avec la performance des produits sur cinq ans. Dans le cas où la performance ne se révélerait pas satisfaisante, l’unité de compte risquerait de perdre son référencement sur les contrats d’assurance vie.

Si les assureurs sont partie prenante du dispositif, ce sont les gestionnaires d’actifs qui devraient être les plus touchés. Le cabinet de conseil Indefi estime que pour la moitié des sociétés de gestion gérant des unités de compte cette mesure n’aura pas d’incidence et que plus d’un quart auront moins de 10% de leurs revenus issus des frais de gestion à risque. Cependant, pour 20% de ces structures, la baisse de revenus pourrait dépasser 10%, voire atteindre 50% pour 7% d’entre-elles. Dans son étude, Indefi indique que «les gérants actifs de fonds (et fonds de fonds) actions et diversifiés seront particulièrement touchés (plus de 10% des revenus à risque en moyenne) du fait d’une référence intégrant une part substantielle de stratégies à faible tracking error (la différence de performance avec l’indice de référence, ndlr)».

Les conseillers financiers peu inquiets

Ce cabinet de conseil estime aussi qu’«au sein des canaux de distribution, le segment des CGP est le plus à risque du fait des niveaux de frais appliqués». Sur le papier, cette réforme aurait donc de quoi inquiéter. Mais, sur le terrain, les CIF affichent une certaine quiétude. L’impact de l’examen des frais rapporté à la performance des produits ne devrait, selon certains professionnels, ne pas se faire sentir. Non seulement ces derniers travaillent avec de nombreux promoteurs de produits, ce qui leur permet de pouvoir proposer rapidement une solution alternative à leurs clients en cas de problème. Ils doivent déjà expliquer à leurs clients le détail de leur rémunération. La justification de la tarification des unités de compte et du conseil fait déjà partie de leur quotidien.