Les conseillers financiers, précurseurs des nouvelles offres

La France est réputée pour être un marché difficile pour les gestionnaires d’actifs qui veulent s’y implanter, avec des réseaux bancaires qui leur sont souvent fermés. Pour les nouveaux entrants, les conseillers en investissement financier (CIF), plus ouverts à la concurrence et à la nouveauté que les banques, apparaissent comme un passage obligé. Au début des années 2000, ce sont les gérants étrangers qui proposaient de fonds diversifiés, d’actions traditionnelles ou thématiques qui en ont fait l’expérience. M&G, par exemple, a construit son succès en France via les CIF. D’autres, comme Fidelity ou JPMorgan, sont aussi passés par leur intermédiaire. Aujourd’hui, ce sont les gérants spécialisés dans des classes d’actifs moins traditionnelles qui misent sur ces distributeurs.

C’est notamment le cas dans le private equity, une classe d’actifs qui a souvent été réservé aux institutionnels, si l’on fait exception des produits fiscaux comme les fonds d’investissement de proximité ou les fonds commun de placement à risque. Ces derniers produits ont laissé un goût amer aux particuliers. Selon les données de Mornigstar, 80% de ces fonds référencés sur sa plate-forme (un peu moins de 400 au total), qu’ils soient fermés ou encore en activité, présentent une performance négative. Les gérants de private equity doivent aujourd’hui redoubler d’efforts pour faire comprendre aux clients finaux que ces produits n’ont rien en commun avec ceux qui ont parfois été vendus ces dernières années.

Les sociétés, comme Tikehau ou Peqan, qui distribuent des fonds de private equity n’ayant rien à voir avec les anciens produits fiscaux, trouvent dans les CIF le canal de distribution idéal pour leurs produits. «Depuis notre création, nous sommes toujours passés par les conseillers en investissement financiers pour distribuer nos produits aux particuliers», explique Vincent Archimbaud, responsable des ventes intermédiées (Wholesale) pour l’Europe de Tikehau. «Nous adressons les CIF avec le même niveau de service que nos clients institutionnels », continue-t-il.

Sassan Golshani, directeur du développement de Peqan - Peter Allan/Peter Allan

De la même manière, la société de capital investissement Peqan, créée en 2021 pour servir une clientèle de particuliers, a décidé de privilégier le canal des conseillers. «Quelle que soit la typologie des conseillers en investissement financiers, ils demeurent essentiels pour faire découvrir la classe d’actif du private equity auparavant réservée aux institutionnels», assure Sassan Golshani, le directeur du développement de Peqan. «Nous vivons au quotidien et de manière extrêmement concrète, la professionnalisation des conseillers en gestion de patrimoine».

Digitalisation

Outre les innovations produit, les conseillers en investissement financiers peuvent aussi se distinguer par leur niveau de digitalisation. Ainsi des structures en ligne prodiguant du conseil ont été créées ces dernières années. C’est notamment le cas de Ramify, une plate-forme créée fin 2020 qui regroupe une très large gamme de produits et services d’investissements à destination d’une clientèle disposant de plus de 50.000 euros d’avoirs.

«Nous avons créé Ramify dans l’intention d’offrir les services d’une petite banque privée», explique Samy Ouardini, co-fondateur de Ramify avec Olivier Herbout. «Nous partons du constat que les clients restent très attachés à un conseil prodigué par une personne physique, même si c’est à distance. Ainsi, chaque client a un contact avec un de nos conseillers au moins deux fois par an», explique-t-il. Le modèle, mis en place à l’étranger par des entreprises, comme la canadienne Wealthsimple, a l’air de prendre. Ramify a réussi à lever plus de 3,5 millions d’euros auprès de business angels, du fonds Newsfund et de ses partenaires Apicil, AG2R La Mondiale ou encore le Crédit Agricole.