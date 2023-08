Les banques françaises sont immunisées contre une crise de liquidité à la SVB

Le scénario noir d’une crise de liquidité, à l’image de celle qui a secoué les banques régionales américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank au mois de mars, est très peu probable en Europe. C’est la conclusion rassurante d’une étude ad hoc menée par l’Autorité bancaire européenne (EBA) et publiée vendredi dernier en marge des stress tests.

Cette dernière passe en revue les pertes latentes dans les portefeuilles obligataires des 70 banques européennes de l’échantillon testé. En février 2023, période de référence de l’étude, près de 60% de ces portefeuilles étaient constitués d’obligations détenues à maturité, c’est-à-dire dont la valeur comptable ne reflète pas la valeur de marché. En cas de choc négatif les forçant à vendre leur stock de titres obligataires, elles pourraient donc être contraintes de le faire à perte, ces obligations ayant perdu de la valeur en raison de la remontée des taux. C’est ce type de décision qui avait contribué à la chute de la banque californienne SVB en mars.

Bien qu’elles s’affichent globalement en hausse depuis la fin 2021, du fait de la remontée des taux, les pertes non réalisées dans les portefeuilles obligataires des banques européennes restent «limitées par rapport à leur profil de solvabilité et de liquidité», conclut l’EBA. Elles s’élèvent, en cumulé, à 75 milliards d’euros en février 2023. Une goutte d’eau par rapport aux 620 milliards de pertes latentes cumulées du secteur bancaire américain.

Les banques françaises sont à l’abri d’un tel choc de liquidité, révèle encore l’étude. Le montant cumulé des pertes latentes dans les portefeuilles obligataires dans l’Hexagone s’élève à 8,5 milliards d’euros, contre près de 5 milliards d’euros en Allemagne. Les banques espagnoles et italiennes sont plus exposées, avec des pertes non réalisées atteignant, en cumulé, près de 15 milliards d’euros.

Le Crédit Agricole ne se prête pas à l’exercice

En France, une note réalisée à la mi-mars par des analystes de JP Morgan pointait la forte proportion d’obligations détenues à maturité dans le portefeuille du Crédit Agricole. Le groupe mutualiste, qui est toutefois bien couvert contre le risque de taux, est le seul établissement tricolore à ne pas avoir communiqué de données à l’EBA dans le cadre de cette analyse.

Les autres banques françaises présentent un montant de pertes latentes relativement modéré si on le rapporte à la taille de leur portefeuille obligataire : 500 millions d’euros pour la Société Générale, soit 2% de son portefeuille, 2 milliards d’euros pour BNP Paribas, soit moins de 2% de son colossal portefeuille, 2 milliards d’euros pour BPCE, soit 7% de son portefeuille. Quant à La Banque Postale, les pertes non réalisées se chiffrent à 4 milliards d’euros, soit 14% de son portefeuille obligataire.

La filiale de la Poste est aussi la plus vulnérable en termes de solvabilité, ont revélé les stress tests publiés vendredi, bien que ces derniers ne tiennent pas compte du changement de norme comptable intervenu en janvier 2023 sur son portefeuille d’assurance.

