Les banques britanniques réussissent leurs tests de résistance et grimpent en Bourse

Les grandes banques britanniques seraient en mesure de résister à une crise sévère marquée par une inflation durablement élevée dans les économies avancées, par une remontée des taux d’intérêt au niveau mondial, par des récessions profondes et simultanées au Royaume-Uni et dans le monde avec une hausse sensible du taux de chômage et une chute brutale des prix des actifs, a annoncé mercredi la Banque d’Angleterre (BOE).

Selon les derniers tests de résistance financière («stress tests») menés par la BOE, toutes les banques soumises à cet exercice l’ont réussi en obtenant de meilleurs résultats qu’en 2019, date des précédents tests.

«Reflétant la résilience accumulée par les banques ces dernières années, les résultats indiquent que le système bancaire britannique serait en mesure de résister au scénario macroéconomique le plus sévère et qu’il a la capacité de soutenir les ménages et les entreprises tout au long des tensions», a indiqué la BOE, en précisant que le scénario retenu était plus sévère que la crise financière mondiale de 2007-2008.

Fin juillet pour les banques européennes

Les principales banques du Royaume-Uni - HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group et Natwest - ont participé à ces tests de résistance.

Après l’annonce de ces résultats positifs, elles en profitaient pour grimper en Bourse. En fin de matinée le 12 juillet, HSBC montait de 1,4%, Barclays gagnait 1,36%, Lloyds avançait de 2,7% et Natwest s’offrait 1,5%.

En Europe, l’Autorité bancaire (EBA) devrait dévoiler les résultats des tests de résistance des banques du Vieux-Continent d’ici fin juillet.

