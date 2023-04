Le profit net de Bank of America atteint 8,2 milliards de dollars au premier trimestre

Après JPMorgan, Wells Fargo et Citi la semaine dernière, la banque américaine a publié des résultats trimestriels en nette hausse.

Le profit net de Bank of America (BofA) a grimpé de 15% sur les trois premiers mois de l’année, à 8,2 milliards de dollars. Une performance supérieure aux attentes des analystes interrogés par Factset.

Le produit net bancaire a augmenté de 13% à 26,3 milliards de dollars. Les analystes anticipaient un montant de 25,16 milliards de dollars.

«Les résultats ont été solides malgré un environnement économique difficile et la volatilité des marchés et du secteur bancaire», a déclaré mardi Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America.

Porté par la politique monétaire plus restrictive de la Banque centrale américaine, la Fed, les revenus nets d’intérêts de Bank of America, qui reflètent le montant des intérêts perçus par la banque, ont augmenté de 25% pour atteindre 14,4 milliards de dollars au cours du trimestre.

Au 31 mars, les dépôts de la banque accusaient en revanche une baisse de 20 milliards de dollars, soit 1%, à 1.900 milliards de dollars par rapport au 31 décembre 2022.

L’action monte

Le secteur bancaire a été ébranlé par la faillite de deux banques américaines en mars qui a incité les déposants, effrayés, à transférer leurs liquidités vers des institutions plus importantes.

Dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action Bank of America grimpait de plus de 2% mardi en début d’après-midi.

(Avec Reuters)