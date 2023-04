La bonne santé des banques américaines rassure

Après la faillite de Silicon Valley Bank et de Signature Bank et les déboires de Credit Suisse, les grandes banques américaines ont fait la preuve vendredi de leur résilience en publiant des résultats supérieurs aux attentes.

JPMorgan, considérée comme un indicateur de la santé du secteur outre-Atlantique, a ouvert le bal avec un bénéfice net en hausse de 52%, à 12,6 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Dans la foulée, Citi a annoncé avoir enregistré un résultat net en hausse de 7%, à 4,6 milliards de dollars. Wells Fargo a de son côté publié un résultat net en hausse de 32%, à 4,55 milliards de dollars.

Balayant les craintes entourant la crise bancaire, les grandes banques ont profité de la remontée des taux entraînée par le resserrement de la politique monétaire américaine, ce qui s’est traduit par une hausse du revenu net d’intérêt : +49% (à 20,8 milliards de dollars) pour JPMorgan, +23% (à 13,3 milliards de dollars) pour Citi et +45% (à 13,34 milliards de dollars) pour Wells Fargo.

Pas d'érosion des dépôts

Si les analystes redoutaient une érosion des dépôts alors que les Américains se tournent davantage vers les fonds du marché monétaire mieux rémunérés, les chiffres trimestriels ont là encore balayé ces craintes. Citi a fait état d’une stabilité globale de ses dépôts, à 1.300 milliards de dollars, les retraits des particuliers ayant été compensés par de nouvelles entrées en provenance de la clientèle d’entreprises, probablement causées par les doutes sur les banques régionales au mois de mars.

JPMorgan a également bénéficié d’un afflux de dépôts – de l’ordre de 37 milliards de dollars – dans la foulée de la faillite de SVB. Le montant total des dépôts de la banque de Wall Street atteint 2.380 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, contre 2.340 milliards de dollars à fin 2022.

Tandis que la banque d’investissement continue de souffrir de la chute des volumes sur le marché des fusions-acquisitions, affichant des revenus en baisse de près de 25% chez Citi et JPMorgan, l’activité a été tirée par la bonne tenue des prêts, soutenus par la consommation américaine.



Des nuages noirs sur l'économie américaine

Mais la dynamique pourrait bientôt s’enrayer, alors que les analystes s’attendent à un ralentissement de l’activité économique dans les prochains mois, qui pèsera négativement sur la demande de crédit et les marges nettes d’intérêt. Le directeur général de JPMorgan Jamie Dimon, qui s’était montré très alarmiste au lendemain de l’invasion de l’Ukraine au printemps 2022, estime que l’économie américaine «continue de marcher sur des pieds sains». «Mais, les nuages noirs que nous surveillons depuis l’an dernier n’ont pas quitté notre horizon, et les récents déboires de l’industrie bancaire accroissent ces risques», ajoute-t-il.

Les banques américaines redoublent donc de prudence et augmentent, comme attendu, leurs provisions pour faire face à d’éventuelles pertes de crédit. JPMorgan a mis de côté sur le trimestre 2,3 milliards de dollars, soit 56% de plus qu’au premier trimestre 2022. Citi a provisionné 242 millions, contre 138 millions un an plus tôt. Quant à Wells Fargo, la quatrième banque américaine a mis de côté 1,21 milliard, alors qu’elle avait relâché 787 millions un an plus tôt.

Si les marchés se sont montrés rassurés vendredi sur la santé du secteur bancaire – les trois géants gagnant entre 1,2% et 6% en Bourse après leurs publications -, ces résultats n’en restent pas moins un indicateur de temps difficiles à venir. «Ces bons résultats, certes bénéfiques pour les actions du secteur bancaire, vont paradoxalement exercer une pression sur les marchés au sens large», estime Octavio Marenzi, directeur général du spécialiste des marchés Opimas. «Les espoirs que la Réserve fédérale (FED) commence à annuler les hausses de taux plus tard dans l’année et à stimuler les marchés boursiers pour éviter les tensions sur le secteur bancaire s’évaporent», poursuit-il. Le patron de JPMorgan est de cet avis : «il faut se préparer à des hausses de taux pour une plus longue période», a-t-il averti.