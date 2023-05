Le numérique reste dans l’angle mort des règles de liquidité bancaire

Appliquer les règles, et les moderniser. Depuis la faillite de Silicon Valley Bank mi-mars, les régulateurs bancaires mondiaux savent que le statu quo n’est plus une option. En décuplant la vitesse de fuite des dépôts à vue, la digitalisation des usages ébranle les remparts édifiés après la crise financière de 2008 pour éviter les «bank runs». Des remparts apparaissent cependant plus solides dans l’Union européenne, où toutes les banques doivent respecter un cadre contraignant, alors qu’aux Etats-Unis seuls les géants de Wall Street s’y soumettent.

Les travaux du Comité de Bâle, régulateur international, ont donné naissance à deux ratios de liquidité en vigueur depuis 2014. Le LCR (liquidity coverage ratio) mesure la capacité d’une banque à faire face à l’érosion de ses dépôts durant 30 jours, et donc à de graves difficultés de financement à court terme. Il oblige l’établissement à détenir un coussin d’actifs liquides, pouvant être cédés en urgence pour couvrir des «sorties nettes de trésorerie». Le NSFR (net stable funding ratio) évalue pour sa part la couverture des engagements à plus d’un an par des ressources à plus d’un an. Ce ratio plus structurel permet de s’assurer qu’une banque est capable de poursuivre ses activités sur le long terme dans un contexte de tensions prolongées. Les deux indicateurs, calculés de la même manière pour tous les groupes, doivent être chacun supérieurs à 100%.

Prêt-à-porter et sur-mesure

A cette approche prêt-à-porter, dite de «pilier 1» dans le jargon réglementaire, s’ajoute le sur-mesure du «pilier 2». «Au-delà des ratios réglementaires de liquidité applicables de manière homogène à tous les établissements, en s’appuyant sur des reportings complémentaires et des stress-tests, le superviseur apprécie le profil de risque spécifique de chaque établissement en matière de liquidité bancaire et peut réclamer des mesures appropriées, explique Ludovic Lebrun, directeur de la première direction du contrôle bancaire à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette double approche pilier 1 et pilier 2, dans le cadre de la réglementation Bâle 3, aurait permis en Europe de mieux appréhender les caractéristiques d’un établissement comme SVB. Avant même de vouloir réformer ce cadre, il faut donc l’appliquer dans toutes les juridictions.»

La Banque centrale européenne (BCE), superviseur bancaire unique, a d’ailleurs décidé de muscler son appréciation du risque de liquidité à l’occasion de son exercice annuel d'évaluation des risques. «Des enquêtes ciblées et des inspections sur site sont en cours», a déclaré le 23 mai Andrea Enria, président du Conseil de supervision unique de la BCE, lors d’une conférence à Francfort. «Je ne peux exclure que dans certains cas, nous demandions à renforcer un peu les coussins de liquidité, mais ce n’est pas un objectif et je n’ai pas donné d’instructions en ce sens à mes équipes», a ajouté le superviseur, sans évoquer la dimension numérique.

Les tests de résistance font également partie de la panoplie des superviseurs bancaires pour détecter les maillons faibles. Ils restent cependant centrés sur la solvabilité du secteur, à l’image du stress test 2023 que l’Autorité bancaire européenne (EBA) a lancé fin janvier et dont les résultats sont attendus pour le mois de juillet. Il faut remonter à octobre 2019 pour trouver un stress test spécifique sur la liquidité, mené par la BCE.

Par ailleurs, chaque groupe est tenu de mener sa propre évaluation interne, partant du principe que le banquier connaît ses risques mieux que personne. Un exercice baptisé Ilaap (Internal liquidity adequacy assessment process) qui nourrit le dialogue avec sa tutelle.

Mais les méthodes de calcul de ces différents protagonistes sont-elles adaptées à l’essor du digital ? Pour évaluer les «sorties nettes de trésorerie» sur 30 jours dans le cadre du ratio LCR, les régulateurs ont divisé les dépôts en différentes catégories, et ont appliqué à chacune d’elles un taux de fuite. Tous les dépôts, en effet, ne se valent pas, selon que le client est considéré comme fidèle ou plus volage. Le compte courant d’un particulier ayant souscrit d’autres produits dans sa banque, et inférieur au plafond de garantie de 100.000 euros, se voit ainsi appliquer un coefficient de 3%, selon le règlement délégué européen relatif au LCR. Pour les dépôts d’entreprises ou du secteur public, réputés plus mobiles, le taux de fuite peut atteindre 40%.

Un cadre daté

Les régulateurs ont intégré à l’époque le numérique dans leur réflexion, mais à la marge. Selon le règlement délégué, «si le dépôt est un compte exclusivement en ligne» et qu’il remplit un autre critère – rémunération supérieure à la moyenne, dépôt à terme ou en devise, par exemple – alors le taux de fuite sur 30 jours est compris entre 10% et 15%. Ce cadre apparaît aujourd’hui bien insuffisant. Tous les comptes bancaires sont désormais accessibles en ligne, sans l’être exclusivement, et un établissement comme SVB peut perdre 85% de ses ressources en deux jours. «Le calibrage du LCR, publié par le Comité de Bâle en 2013, s’appuie sur des observations empiriques de précédents bank runs, rappelle Ludovic Lebrun. Le développement du numérique sera intégré dans les leçons à tirer du cas SVB en termes de supervision et, si besoin, dans un éventuel ajustement des hypothèses de calcul du ratio de liquidité à court terme.»

Les scénarios des tests de résistance devraient également être revus. En 2019, dans son scénario extrême, la BCE tablait, par exemple, sur une érosion de 18% en six mois des dépôts à vue des clients «stables». Des chiffres tirés de cas réels. Pour les dépôts des entreprises non-financières, le taux de fuite grimpait à 74%, mais toujours à un horizon d’un semestre.

Le temps des régulateurs n’est cependant pas celui d’un glissement de doigt sur un écran tactile. L’Union européenne met tout juste le point final à la transposition du cadre prudentiel de Bâle 3 entériné fin 2017 au Comité de Bâle. La logique voudrait qu’une réforme des règles de liquidité soit elle aussi discutée dans l’enceinte bâloise, à l’échelon international, avant d’être déclinée pour une mise en œuvre dans chaque juridiction.