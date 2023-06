Le financement aéronautique se réorganise

Après trois ans au ralenti, les financements aéronautiques devraient se normaliser en 2023. Selon l’Association du transport aérien international (IATA), le trafic aérien mondial approchera son niveau d’avant-crise avec 4,3 milliards de passagers. Et avec des tarifs bien supérieurs, les compagnies aériennes, qui ont déjà remboursé plus de la moitié des aides d’Etat reçues pendant la pandémie, pourraient générer jusqu’à 10 milliards de dollars de profits.

«Le marché a été secoué par la crise du covid puis par la guerre en Ukraine : le mix de financements a évolué, privilégiant les relations clients fortes pendant ces périodes, commente Jean Chedeville, directeur Aviation Finance chez Natixis. Mais le rebond du trafic passagers a été plus rapide que prévu. Et si le marché du fret aérien a un peu diminué depuis son pic de 2021 (-7% en 2022), il reste au-dessus du niveau de 2019 (de 3,2% en tonnes/km).»

Moins de crédit export, plus de «sale leaseback»

La crise du covid n’a pas été une crise financière. Les prêts bancaires garantis par du «crédit export» n’ont augmenté que 4% à 11% du total des financements d’avions en 2020, pour revenir à 6% en 2022 (voir graphique) quand ils avaient atteint jusqu’à 40% en 2008-2012. Ce mode de financement avait déjà diminué à partir de 2016, pour des raisons judiciaires en Europe (autour d’Airbus) et administratives aux Etats-Unis (activité restreinte de l’agence Ex-Im Bank).

Le «crédit export» a d’abord souffert de sa complexité et des délais induits par des procédures de conformité renforcées, puis de son coût dans un environnement de taux bas. Ces primes d’assurance s’élèvent, selon la qualité de crédit de l’emprunteur, entre 6% et 11% du total sur la durée du prêt, amortissable sur 12 ans en général. Alors que les marges annuelles de crédit - qui s’ajoutent au taux de référence - varient de 35-90 points de base (pb) selon la devise avec du «crédit export» à 200-300 pb pour de la dette commerciale senior.

Ce changement structurel a donc été tiré par un contexte de taux bas, lui-même accentué par une concurrence nouvelle entre prêts bancaires et prêts obligataires (environ 20% chacun désormais), mais aussi et surtout par l’essor du «sale leaseback» depuis 2018. Cette «location opérationnelle» amène la compagnie aérienne à revendre l’avion acheté directement auprès du constructeur à des bailleurs spécialisés pour leur relouer l’avion en retour pour 10 ans. «Avec des avantages pour toutes les contreparties, explique José Abramovici, responsable mondial Asset Finance Group chez Crédit Agricole CIB. La compagnie aérienne économise les 20% à 25% de fonds propres sur l’achat de l’avion (ratio Loan-to-Value de 75% à 80% selon la valeur de revente). La banque peut libérer du capital prudentiel lié aux actifs pondérés par les risques (RWA) dans le cas d’un prêt avec recours sur un emprunteur ‘leaser/lessor’ généralement mieux noté car plus diversifié. Dans le cas de prêts sans recours sur le loueur, la banque bénéficie toujours de l’expertise technique et de remarketing du ‘lessor’ en cas de défaut du locataire. Sachant que les ‘lessors’ fondent leur rendement sur plusieurs variables : le prix d’achat de l’avion, le loyer pendant 10 ans, et la valeur de revente (ou de relocation) à l’issue de la location.»

Les avions sont des actifs très liquides et le trading entre opérateurs est une source de revenus importante. Cette liquidité est par exemple supérieure pour les moyens courriers/monocouloirs modernes (A320 Neo et B737 Max, prix d’achat autour de 50-60 millions), et un peu moins pour les longs courriers/double-couloirs, même modernes (A350 et B787, prix d’achat autour de 150 millions).

«Les bailleurs ont été une source de liquidité importante pendant la crise du covid. Certains ont également été opportunistes, reprenant des créneaux de fabrication chez les constructeurs à la suite d’annulations de commandes par les compagnies pour acheter des avions en direct à de bons prix. Ils ont même profité du désistement sur les commandes de petites compagnies pour acheter des avions en direct à bon prix pendant la crise du covid, poursuit Jean Chedeville. Ces avions sont maintenant très recherchés par les compagnies qui souhaitent capter le rebond du trafic malgré des délais de nouvelles commandes très longs (6 ans) à cause des pénuries diverses. Ceci pousse certaines d’entre elles à réutiliser des avions d’ancienne génération plus polluants (A380, B747, B777…).» Dans un schéma plus normal, les grandes compagnies obtiennent de meilleurs prix sur les très grandes commandes, et font du profit sur le prix de revente au bailleur.

Partage des risques

Si quelques compagnies recherchent à nouveau des prêts à taux variables pour plus de flexibilité dans leur politique globale de couverture de taux, la majorité continue à préférer des taux fixes sur leur financement d’avion pour figer leurs échéances de remboursement sur 10 ou 12 ans. Les «leasers» peuvent opter pour des modèles mixtes, avec un peu de taux variables souscrits auprès de fonds de dette. Car les banques étant soumises à des contraintes prudentielles croissantes sur les financements à long terme, elles apprécient de plus en plus de partager les risques, pas uniquement avec les bailleurs précités, pas uniquement sur les méga-deals. Cela a permis le développement des financements par les marchés obligataires et/ou par les fonds de dette, qui avaient commencé à faire parler d’eux vers 2015, mais ont saisi la crise pour financer des actifs plus risqués.

Les financements structurés sont aussi mis à contribution, avec le redémarrage des titrisations ABS pour les «leasers» jusqu’à 8,5 milliards de dollars en 2021 avant la guerre en Ukraine et la hausse des taux. De quoi laisser la place à des obligations structurées avec des sûretés (EETC aux Etats-Unis ; JOL au Japon avec un avantage fiscal) et même des options d’achats (JOLCO), expliquent les grandes banques françaises. Celles-ci restent parmi les leaders des financements aéronautiques grâce à leur capacité à coordonner les différents formats. Et également désormais grâce à leur volonté d’accompagner l’industrie dans la transition énergétique indispensable à sa survie, à l’instar des dettes en intégrant des enjeux de développement durable, par exemple via des sustainability-linked loans (SLL) ou bonds (SLB).

L’argument du partage des risques

Le partage des risques s’est par ailleurs développé au travers d’assureurs privés (Aircraft Non-Payment Insurance). La pratique, qui permet d’assurer 100% du risque de défaut (plutôt que 90% avec le «crédit export»), s’est développée progressivement à partir de 2017 avec le soutien du courtier Marsh. Aux Etats-Unis avec l’Aircraft Finance Insurance Consortium (AFIC) - composé d’Allianz, Axis, Sompo International, Fidelis - en alternative à l’Ex-Im Bank pour assurer des achats Boeing.

En Europe avec son équivalent avec Balthazar - composé d’Axa XL, Coface, Liberty, Scor-Channel Syndicate - pour assurer des achats d’Airbus. «Cette garantie permet un rehaussement du risque de crédit, par exemple d’une notation BB- à A, ce qui réduit là aussi le besoin prudentiel de la banque au regard des RWA», ajoute José Abramovici. Une syndication intéressante des risques entre assureurs, malgré des frais d’avocats et de marketing (pour la revente de l’appareil) à leur charge.

«Les banques viennent également nous voir pour chercher de la capacité et développer des relations avec d’autres assureurs privés, explique Jean-Christophe Cavanna, courtier spécialisé chez Diot-Siaci. Suivant les cas, elles préfèrent travailler en direct avec les assureurs lorsque les conditions offertes par un programme comme Balthazar ne sont pas satisfaisantes, qu’une syndication s’impose sur une opération qu’elles souhaitent assurer même si c’est pour de plus petites tailles. Ou pour assurer d’autres risques que le seul financement à 12 ans, par exemple liés au financement des acomptes, au financement pré-livraison, à l’opération elle-même, etc.»

Assurée ou pas, la dette bancaire est constituée de prêts seniors sécurisés directement sur les avions, des actifs mobiles facilement transférables auprès d’un autre emprunteur en cas de problème. «Malgré un certain nombre de dossiers compliqués, le marché a connu très peu de cas de défauts ces dernières années. Probablement parce que la restructuration des opérations étaient facilitées par les Etats ou les établissements financiers qui avaient trop à perdre», conclut Jean-Christophe Cavanna. Sachant que si les taux de défaut étaient historiquement conformes à la notation des compagnies (BBB ou BB), le taux de recouvrement a toujours été, lui, de plus de 98%.

