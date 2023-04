Le Crédit Agricole et Worldline s’allient dans les paiements

Le groupe bancaire Crédit Agricole SA et le spécialiste des paiements électroniques Worldline ont annoncé mercredi avoir signé un accord de négociations exclusives non engageant en vue de créer une coentreprise de services aux commerçants en France.

Cette coentreprise, qui serait opérationnelle en 2025, serait «détenue majoritairement (50% du capital plus une action) par Worldline et consolidée par intégration globale», ont indiqué le Crédit Agricole et Worldline dans un communiqué commun.

700 milliards

«Avec un volume de chiffre d’affaires commerçant de l’ordre de 700 milliards d’euros, le marché français des paiements constitue de loin le plus gros marché des paiements d’Europe continentale avec une forte pénétration des méthodes de paiement électroniques et une dynamique de croissance favorable», ont ajouté le Crédit Agricole et Worldline.

«L’opération demeure soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties et à l’approbation des organes sociaux, des régulateurs et autorités compétentes», ont précisé les deux groupes.

Le Crédit Agricole et Worldline prévoient en 2023 et 2024 une phase commune d’investissements de 80 millions d’euros, «destinés à l'élaboration des produits et des offres et à la mise en œuvre de la coentreprise», qui commencerait à «générer du chiffre d’affaires et du revenu brut d’exploitation» à partir de 2025.

«Ce partenariat avec Worldline nous permettra de renforcer notre position de leader sur le marché français des solutions de paiement pour les commerçants. Il s’inscrit parfaitement dans l’ambition 2025 de Crédit Agricole de croître deux fois plus rapidement que le marché sur cette activité», a estimé Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA.

«Je suis très fier que Crédit Agricole choisisse Worldline et que nous unissions nos forces respectives dans les services aux commerçants. Ce projet de partenariat de long-terme, associant nos activités de services aux commerçants, reflèterait notre ambition commune de créer à terme un acteur majeur à même de fournir des services de premier plan aux commerçants français», a de son côté réagi Gilles Grapinet, directeur général de Worldline, également cité dans le communiqué.

A la Bourse de Paris, l’action Worldline bondissait de 5% mercredi peu après l’ouverture. Le titre Crédit Agricole, en hausse de 0,4%, réagissait peu.