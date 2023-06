L’association de conseillers financiers Anacofi risque une amende de 500.000 euros

A grandes responsabilités, gros risques. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis une amende de 500.000 euros et un blâme contre l’association de conseillers en investissements financiers Anacofi CIF. La somme peut paraître élevée. Elle est pourtant en rapport avec le rôle clé, pour le métier de conseiller en gestion de patrimoine, confié à ce type d’associations et les griefs qui lui sont reprochés. L’AMF accuse l’Anacofi CIF de plusieurs manquements dans l'évaluation des demandes d’adhésion de ses membres, des manquements dans les procédures de contrôle et sanction des adhérents en activité et des défaillances dans le recensement des conflits d’intérêt, rapporte l’AFP. Enfin, comme c’est souvent le cas dans ce type d’affaires, l’AMF fait également valoir un manque de coopération lors de l’enquête.

Si cette réquisition était appliquée, ce serait la première fois qu’une association professionnelle de conseillers en investissements financiers (CIF) se trouverait sanctionnée par le régulateur.

L’amende ne mettrait cependant pas en danger la structure. Non seulement l’Anacofi CIF fait partie d’un groupement plus large regroupant l’Anacofi Immo et l’Anacofi courtage, mais elle dispose dans ses comptes d’une trésorerie de long terme de plus d’un million d’euros. «L’Anacofi CIF a accumulé un trésor de guerre et a des comptes parfaitement équilibrés», explique-t-on en interne. Ses rentrées annuelles de 1,2 million d’euros correspondent ainsi exactement à ses dépenses. «On ne peut pas nous reprocher un manque de moyens alors que nous disposons de telles réserves», peut-on entendre du côté de l’Anacofi.

Concernant le fond du dossier, l’association «conteste fermement» la majorité des points qui lui sont reprochés. Si l’AMF estime que 30% des demandes d’adhésions pourraient ne pas être conformes aux exigences réglementaires, l’Anacofi estime que cette proportion ne serait que de 3 ou 4% maximum. Ensuite, le contrôle de l’Autorité des marchés financiers est intervenu en période post-covid. L’association, comme cela a été le cas dans de nombreuses organisations, était en pleine période de renouvellement de personnel. Alors qu’il est reproché à l’Anacofi CIF de n’avoir que 5 personnes dédiées au contrôle, «nous avons 12 contrôleurs à plein temps qui travaillent avec l’AMF», explique un des membres de l’association. Même si la procédure est engagée depuis plusieurs mois, «la surprise a été totale», déclare-t-on en interne. «Cela fait dix ans que nous sommes en rapport avec l’AMF et nos fiches d’adhésion n’ont jamais été remises en cause », relève un des responsables.

Changement de ton

Les avocats de l’Anacofi ont aussi fait valoir que l’AMF ne pouvait infliger des sanctions que si elles étaient prévues par les textes. Or, selon l’association, « l’Autorité ne dispose pas de grille de sanction pour ce type d’acteurs ». La Commission des sanctions rendra son verdict dans quelques semaines et l’Anacofi pourra faire appel de cette décision.

Même si la Commission des sanctions ne suit pas les réquisitions du Collège, ces reproches sont loin d’être anodins pour le métier. Selon les derniers chiffres disponibles de l’AMF, datant de fin 2022, l’Anacofi regroupe 45% des 5.000 conseillers en investissement financiers qui, selon la réglementation, doivent obligatoirement adhérer à une des quatre associations professionnelles agréées. La comparution même de l’une d’elles – qui plus est la plus importante - devant le Collège de l’AMF montre que l’Autorité compte bien durcir le contrôle qu’elle exerce sur ces conseillers.