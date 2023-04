« L’absence d’Union bancaire est en partie la cause des écarts de valeur »

Nicolas Darbo, partner chez Accuracy

Les banques américaines présentent-elles un modèle d’affaires plus avantageux que celui des européennes ?

Sur chacun des trois univers de la banque, les américaines ont un avantage. En banque de détail (retail), l’activité est mieux margée (2 % sur le crédit immobilier !) qu’en France. Dans la banque de financement et d’investissement (BFI), les américaines ont verrouillé leur marché domestique et y génèrent des marges élevées. Quant aux gestionnaires d’actifs dans le monde, parmi les dix premiers, huit sont américains. Au troisième trimestre, sur le périmètre des six grandes banques américaines, la BFI reste le métier phare avec l’asset management (AM). Sur ce même périmètre, l’equity progresse de 34 % alors même que le fixed income limite sa chute par rapport au deuxième trimestre (-13 % au troisième contre -43 %). L’AM rebondit toujours fortement mais se normalise un peu par rapport au deuxième trimestre (+17 % au troisième, contre +35 %). En revanche, la banque de détail ne redémarre pas encore vraiment, avec une baisse de 2 % des revenus.

Cela justifie-t-il un écart de valorisation ?

Les banques américaines demeurent, pour le moment, structurellement plus rentables et les écarts de valeur ont peu de raison de s’estomper à court terme. L’absence d’Union bancaire, qui empêche l’émergence d’un géant européen, est également en partie la cause de ces écarts de valeur. Le marché européen reste éclaté dans ses pratiques et ses usages. C’est un frein pour nos champions, BNP Paribas notamment, qui ne tire pas pleinement profit de ses différents marchés domestiques.

Le groupe est toutefois apprécié des investisseurs…

BNP Paribas avait frappé les esprits au deuxième trimestre en signant le meilleur de son histoire. Le troisième trimestre est en apparence un peu en dessous en résultat net mais les revenus progressent légèrement, tirés par l’AM, la BFI et le retail. La baisse du risque de 500 millions, en lieu et place de reprises de provisions côté américain, favorise le résultat net mais demeure une posture prudente. BNP Paribas pourrait s’acheminer vers une année exceptionnelle qui, couplée au rachat d’actions, devrait en effet encore favoriser le cours de Bourse.