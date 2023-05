La fin de l’abondance de liquidités pourrait secouer les banques italiennes

Après la faillite de SVB et les déboires des banques régionales américaines, le superviseur est très attentif à la gestion de la liquidité des banques de la zone euro. Ainsi, le 21 mars, Andrea Enria, le président du conseil de supervision unique, appelait les banques à «consacrer davantage d’attention» à ces risques, pour ne pas être «prises au dépourvu» par les nouvelles conditions de financement.

La remontée rapide des taux sous l’effet du resserrement monétaire coïncide en effet avec la fin des facilités de refinancement (TLTRO) accordées par la Banque centrale européenne (BCE) lors de la crise du Covid-19. Si cela contribue à mettre sous pression le modèle d’affaires des banques confrontées à une hausse du coût de la ressource, particulièrement dans la banque de détail en France, la fin du TLTRO ne devrait pas être un sujet majeur pour les banques européennes. Elles disposent de réserves de cash à la BCE quatre fois supérieures aux montants des TLTRO, pointe une étude de Allianz GI.

Baisse des ratios LCR

«La fin de la surabondance de liquidités est une bonne nouvelle sur le plan de la stabilité financière, car cela empêche la formation de bulles spéculatives. Bien sûr, les conditions de température et de pression changent vite et les banques doivent s’adapter», commente un banquier parisien. Les ratios LCR (liquidity coverage ratio) devraient naturellement connaître «une baisse significative», rappelle Allianz GI. Ils resteront, malgré tout, «dans la zone de confort au-dessus de 120%» pour la moyenne des banques européennes, contre un peu moins de 200% aujourd’hui, estime le gestionnaire d’actifs.

En France, la baisse devrait se limiter à moins de deux dizaines de points, tandis que les banques italiennes devraient connaître une baisse plus spectaculaire de 100 points de leur ratio LCR. La péninsule figure, avec la Grèce, parmi les pays les plus dépendants au TLTRO qui représente 120% des réserves de ses banques. La liquidité des banques italiennes pourrait être «un risque en 2024», surtout pour les petits établissements qui ont davantage recours aux opérations de refinancement principales (MRO) – des prêts alloués chaque semaine et garantis par du collatéral. Mais cela reste «un problème très localisé», nuance Allianz GI.

Les effets de la course aux dépôts

Le resserrement relatif de la liquidité se traduit également par une concurrence accrue sur les dépôts, qui ne sera pas sans conséquence sur le modèle d’affaires. Jusqu’ici, les banques européennes ont, en dehors de l’Hexagone, opéré un repricing plus lent sur les dépôts que sur les crédits, répercutant en moyenne 12% seulement de la hausse des taux de la BCE sur leurs passifs, rappelle Allianz GI. La remontée des taux leur a donc fait gagner 100 milliards d’euros en termes de marge nette d’intérêt depuis juin 2022.

Mais l’accélération de la concurrence sur les dépôts pourrait avoir des effets de bord, en particulier pour les petites banques à la base de dépôts moins stable, disposant de financements moins diversifiés, ou présentant des lacunes en matière de gestion actif/passif.

Le secteur bancaire français est, en termes de coûts sur les dépôts, davantage pénalisé que l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie, en raison notamment du poids de l'épargne réglementée et des crédits à taux fixe. «Il ne faut pas négliger les effets du mouvement de bascule des dépôts à vue corporates vers des comptes à terme. Ces derniers permettent de conserver de la liquidité dans le bilan, mais sont rémunérés aux alentours de 2 à 3%. Cela a un coût pour la banque et donc des effets négatifs sur la marge nette d’intérêt», met en garde Rafael Quina, analyste banques françaises chez Fitch Ratings.