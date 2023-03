La Banque Postale profite de son mariage avec CNP Assurances

Alors que la banque de détail dans l’Hexagone se restructure, essoufflée après des années de taux bas et secouée par le choc inflationniste, La Banque Postale fait toujours figure d’exception dans le paysage avec son réseau de 7.000 bureaux de poste. Mais cela n’empêche pas la filiale de La Poste de se transformer. Outre le lancement de sa banque de financement et d’investissement, 2022 a été marquée par le mariage avec CNP Assurances dans le cadre de la formation du grand pôle financier public. L’alliance permet à La Banque Postale de devenir un bancassureur de plein exercice, en vie comme en non vie, présent en France comme à l’international.

En hausse de 8,1% à 9,516 milliards d’euros, le produit net bancaire (PNB) de La Banque Postale a notamment été tiré en 2022 par la bonne tenue de l’activité de CNP Assurances à l’international. Cinquième assureur vie en Italie et troisième assureur retraite et emprunteur au Brésil, CNP Assurances tire parti de son modèle ouvert basé sur une relation partenariale avec des acteurs bancaires locaux. Le PNB de la bancassurance à l’international progresse de 38,6%, à 1,684 milliard d’euros.

Le poids croissant de l’international

La part du PNB réalisée par La Banque Postale à l’étranger est passée en 2022 de 14 à 18% et la filiale de La Poste souhaite la porter à 20% à horizon 2025. CNP Assurances ne cache pas son appétit de croissance externe en Europe, au Brésil et en Amérique Latine. En Italie, où le bancassureur opère via un partenariat avec Unicredit,l’avenir des relations entre Axa et Monte Paschi di Siena pourrait peut-être ouvrir de nouvelles opportunités. L’assureur a vendu sa part au capital de la banque italienne mais maintient pour l’heure son partenariat en assurance vie et dommages jusqu’en 2027.

En France, l’activité de La Banque Postale a également bénéficié l’an dernier d’une bonne dynamique commerciale, grâce à une production de crédit en hausse (+ 21% pour l’immobilier et + 10% pour le crédit à la consommation). L’impact du taux d’usure ne s’est fait sentir qu’au deuxième semestre où il s’est montré « mordant », « excluant certaines catégories d’emprunteurs », explique le président du directoire Philippe Heim. La mensualisation temporaire du calcul du taux d’usure ainsi que son rattrapage progressif – il s’établit désormais à 4% - « devraient contribuer à atténuer progressivement cette problématique dans les prochains mois », juge-t-il.

Le coût du livret A affecte la marge nette

La bancassurance en France a, en revanche, souffert de la hausse de la rémunération du livret A, qui a coûté 250 millions d’euros à la banque, venant « masquer l’effet positif de la hausse des taux », souligne Philippe Heim. La marge nette d’intérêt de La Banque Postale recule ainsi de 7% ( -181 millions d’euros). Le PNB de la bancassurance en France enregistre au total une hausse de 6,3%, à 6,614 milliards d’euros. Le résultat net part du groupe de La Banque Postale progresse au total de 66,6%, à 1,06 milliard d’euros, en hausse de 66,6%. En excluant l’impact du retournement de ppa (purchase price allocation) consistant à neutraliser au niveau comptable les plus-values constatées par avance lors de sa prise de contrôle de CNP Assurances, le résultat net part du groupe ressort en hausse de 83,6%, à 1,846 milliard d’euros.

La Banque Postale a bénéficié en 2022 d’un effet de ciseau positif, son coefficient d’exploitation s’améliorant de 4,6 points à 65,6%, et ce malgré des charges dues aux investissements informatiques et aux recrutements pour accompagner le développement de l’activité. Le coût du risque reste faible à 16 points de base (216 millions d’euros), la banque ne « constate pas de sinistralité tant sur sa clientèle de particuliers que d’entreprises », précise Philippe Heim. La rentabilité des capitaux propres (RONE), à 14,4%, dépasse ses objectifs. La solvabilité de la filiale de La Poste est solide, avec un ratio CET 1 de 14,7%. La Banque Postale bénéficiera cette année de la nouvelle norme comptable sur les passifs d’assurance IFRS 17 entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Sous IFRS 17, son ratio CET 1 s’établirait ainsi à 19%.